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Путин заявил о начале нового учебного года с 1 сентября

Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что новый учебный год в России для школьников и студентов начнётся 1 сентября. «Да, конечно, решение принято, на региональном уровне и на правительственном», — ответил Путин на соответствующий вопрос.В источнике
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Газета.Ru

Путин объявил о начале учебного года с 1 сентября

Газета.Ru06:02
РИА Новости

Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

РИА Новости04:11
Комсомольская правда

Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты начнут очное обучение

Комсомольская правда04:16
Московский Комсомолец

Путин: учебный год точно начнется 1 сентября

Московский Комсомолец04:14
Известия

Путин заявил о начале учебного года с 1 сентября

Известия04:11
Коммерсантъ

Путин подтвердил начало учебного года 1 сентября

Коммерсантъ04:33
ТАСС

Путин заявил, что учебный год начнется 1 сентября

ТАСС04:07

В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия»

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего экс-директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева.
Интерфаксвчера в 14:54
136

Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии

Резкий скачок популярности Путило связывает с тем, что после начала блокировок интернет-ресурсов во время протестов в Белоруссии его канал стал одним из немногих источников информации о происходящем, а затем в какой-то мере и координатором действий протестующих.
РБК04:21
28

Эксперт рассказал, чем Россия ответит на агрессию против Белоруссии

Обещание Владимира Путина возможной военной помощи президенту Белоруссии Александру Лукашенко в рамках обязательств по Союзному государству и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вызвало ряд вопросов.
Московский Комсомолец07:54

Глава ДНР поставил ультиматум Украине до 3 сентября убрать новые окопы

Украинские войска на линии боевого соприкосновения в Донецке должны разрушить все свои укрепления, которые построили за последний месяц, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 28 августа, сообщает пресс-служба главы республики.
ИА Красная Весна17:38
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США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
RT на русском07:06
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Экс-тренер ФК «Локомотив» Семин оценил ситуацию с судьей Еськовым

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с футбольным арбитром Алексеем Еськовым.
REGNUM06:37