Путин заявил о начале нового учебного года с 1 сентября
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Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что новый учебный год в России для школьников и студентов начнётся 1 сентября. «Да, конечно, решение принято, на региональном уровне и на правительственном», — ответил Путин на соответствующий вопрос.В источнике
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Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты начнут очное обучение
Комсомольская правда04:16