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RT на русском
RT на русском

Путин заявил о начале нового учебного года с 1 сентября

Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что новый учебный год в России для школьников и студентов начнётся 1 сентября. «Да, конечно, решение принято, на региональном уровне и на правительственном», — ответил Путин на соответствующий вопрос.В источнике
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RT на русском

Путин заявил о начале нового учебного года с 1 сентября

RT на русском05:07
Коммерсантъ

Путин подтвердил начало учебного года 1 сентября

Коммерсантъ04:33
ТАСС

Путин заявил, что учебный год начнется 1 сентября

ТАСС04:07
Комсомольская правда

Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты начнут очное обучение

Комсомольская правда04:16
Известия

Путин заявил о начале учебного года с 1 сентября

Известия04:11
РИА Новости

Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

РИА Новости04:11
Газета.Ru

Путин подтвердил, что учебный год для школьников и студентов начнется 1 сентября

Газета.Ru04:30

Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян

В столице Белоруссии у гостиницы «Минск» 28 августа были задержаны двое граждан России, члены циркового коллектива AirDance Сергей Сергеев и Михаил Фалин, сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна».
Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
Коммерсантъ17:11
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Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Белоруссии

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным предостерег его от возможного вмешательства в события, происходящие сейчас в Белоруссии, сообщает Reuters.
Городовойвчера в 14:42
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Задержанный в Минске россиянин рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Один из 33 россиян, задержанных в Белоруссии в конце июля в результате совместной провокации украинских и американских спецслужб, рассказал о встрече с сыном белорусского президента Александра Лукашенко Николаем.
Известия05:03
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Венгрия с 1 сентября закрывает границу для борьбы с коронавирусом

Будапешт, 29 августа 2020, 07:09 — REGNUM Власти Венгрии вновь приняли решение закрыть границу для иностранцев с 1 сентября 2020 года, чтобы минимизировать вероятность завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа.
REGNUM00:09
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Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.comвчера в 04:26
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