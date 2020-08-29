Путин заявил о начале нового учебного года с 1 сентября

Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что новый учебный год в России для школьников и студентов начнётся 1 сентября. «Да, конечно, решение принято, на региональном уровне и на правительственном», — ответил Путин на соответствующий вопрос.