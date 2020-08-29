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RT на русском
RT на русском

Путин заявил о начале нового учебного года с 1 сентября

Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что новый учебный год в России для школьников и студентов начнётся 1 сентября. «Да, конечно, решение принято, на региональном уровне и на правительственном», — ответил Путин на соответствующий вопрос.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Путин заявил, что учебный год начнется 1 сентября

ТАСС04:07
Коммерсантъ

Путин подтвердил начало учебного года 1 сентября

Коммерсантъ04:33
Комсомольская правда

Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты начнут очное обучение

Комсомольская правда04:16
Московский Комсомолец

Путин: учебный год точно начнется 1 сентября

Московский Комсомолец04:14
Известия

Путин заявил о начале учебного года с 1 сентября

Известия04:11
РИА Новости

Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

РИА Новости04:11
Газета.Ru

Путин объявил о начале учебного года с 1 сентября

Газета.Ru06:02

Венгрия с 1 сентября закрывает границу для борьбы с коронавирусом

Будапешт, 29 августа 2020, 07:09 — REGNUM Власти Венгрии вновь приняли решение закрыть границу для иностранцев с 1 сентября 2020 года, чтобы минимизировать вероятность завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа.
Венгрия с 1 сентября закрывает границу для борьбы с коронавирусом
REGNUM00:09
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США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
RT на русском07:06
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Матыцин прокомментировал отставку Гануса с поста главы РУСАДА

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал отстранение Юрия Гануса от должности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и выразил уверенность в том, что организация продолжит оставаться независимым органом.
RT на русском08:14

Форвард «Спартака» Соболев сообщил, что поговорил с Дзюбой по телефону

Москва, 29 августа 2020, 15:16 — REGNUM Форвард московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев рассказал о ситуации с его конфликтом с нападающим санкт-петербургской команды «Зенит» Артемом Дзюбой.
REGNUM08:16

Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБК07:59
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