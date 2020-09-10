Путин заявил о начале восстановления экономики России с июня
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Российкая экономика начала восстанавливаться после спада, вызванного пандемией коронавируса, с июня, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.В источнике
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