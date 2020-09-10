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Ведомости
Ведомости

Путин заявил о начале восстановления экономики России с июня

Российкая экономика начала восстанавливаться после спада, вызванного пандемией коронавируса, с июня, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.В источнике
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РБК

Путин сравнил данные о сокращении ВВП России с другими странами

РБК07:32
Российская газета

Путин рассказал о процессе восстановления экономики России

Российская газета07:17
РИА Новости

Путин: спад ВВП из-за коронавируса оказался меньше, чем в других странах

РИА Новости07:26
Газета.Ru

Путин заявил, что российская экономика восстанавливается с июня

Газета.Ru06:46
RT на русском

Путин о росте потребительской активности

RT на русском06:30
Комсомольская правда

Путин: сокращение ВВП России меньше, чем в других странах

Комсомольская правда07:07
Интерфакс

Путин заявил о прохождении острой фазы экономического кризиса в РФ

Интерфакс07:00

В Германии заявили, что Навальный выжил благодаря омским врачам

По данным издания, Навальный выжил во-первых благодаря быстрой реакции пилотов, которые оперативно посадили самолет в Омске, а во-вторых благодаря действиям омских врачей, которые сразу ввели Навальному атропин.
В Германии заявили, что Навальный выжил благодаря омским врачам
Моссовет19:12

Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17

Москва, 10 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Действия властей Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в британском Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, заявил 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM06:46
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Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Российская газетавчера в 14:50
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Кремль опроверг информацию о создании Путиным комиссии по Навальному

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал изданию Foglio о разговоре с президентом Владимиром Путиным, подчеркнув, что российский лидер планирует создать комиссию по расследованию произошедшего с оппозиционером, ведь тщательное расследование, по его словам, является наилучшим способом предотвращения обострения отношений между Евросоюзом и Россией.
RuNews24.ru05:39
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Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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Путин призвал продолжать адресную поддержку потерявших работу россиян

Ситуация на рынке труда остается напряженной, нужно продолжать адресную поддержку людей, которые остаются без работы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Ведомости07:37
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
РИА Новости06:01
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Находящаяся под санкциями США Huawei показала новую версию своей ОС

Harmony 2.0 создана как замена мобильной операционной системы Android от Google для смартфонов, отметил Ю. Из презентации следует, что разработчики новой ОС сделали упор на синхронизацию «умных» устройств друг с другом.
РБК07:03
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Суд Украины арестовал 65 самолетов России за перелеты в Крым

«По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 65 самолетов – нарушителей порядка въезда и выезда с оккупированного полуострова», – говорится в официальном Telegram-канале прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру генпрокуратуры Украины.
Московский Комсомолецвчера в 09:22
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