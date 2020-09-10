"Начиная с июня, действительно, в России наметилось восстановление экономической динамики", - сказал Путин. Глава государства также отметил, что ВВП России сократился меньше, чем в других странах. Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая.

Владимир Путин Начиная с июня действительно в России наметилось восстановление экономической динамики. Растет потребительская активность, постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие важные показатели, как потребление электроэнергии и объем грузоперевозок по железной дороге.