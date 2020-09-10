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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин заявил, что российская экономика восстанавливается с июня

"Начиная с июня, действительно, в России наметилось восстановление экономической динамики", - сказал Путин. Глава государства также отметил, что ВВП России сократился меньше, чем в других странах. Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая.В источнике
Владимир Путин
Начиная с июня действительно в России наметилось восстановление экономической динамики. Растет потребительская активность, постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие важные показатели, как потребление электроэнергии и объем грузоперевозок по железной дороге.
С чего всё началось
Глава государства выразил мнение, что достичь таких показателей удалось не только из-за структуры российской экономики, но и во многом благодаря своевременным, точечным и продуманным мерам поддержки бизнеса и граждан, передает пресс-служба Кремля
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Капитал страны10:08
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РБК

Путин сравнил данные о сокращении ВВП России с другими странами

РБК07:32
Lenta.ru

Путин увидел восстановление экономики России

Lenta.ru07:16
РИА Новости

Путин прокомментировал меры по восстановлению экономики

РИА Новости07:09
Газета.Ru

Путин заявил, что российская экономика восстанавливается с июня

Газета.Ru06:46
RT на русском

Путин оценил уровень снижения ВВП в России

RT на русском07:41
Комсомольская правда

Путин: сокращение ВВП России меньше, чем в других странах

Комсомольская правда07:07
Интерфакс

Путин заявил о прохождении острой фазы экономического кризиса в РФ

Интерфакс07:00

ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России

«Сегодня совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года», — говорится в заявлении ЕС.
ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России
RT на русском10:32
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Евразия Daily09:32
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Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

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РИА Новости08:46
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Постпред России выразил готовность изучить ситуацию с Навальным в ОЗХО

Ранее официальный представитель немецкого Минобороны Арне Коллатц-Йоханнсен заявил, что результаты исследования, согласно которым в биоматериалах Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок», переданы в ОЗХО.
РБК09:55
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Власти Москвы изменили условия карантина для больных ОРВИ

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РИА Новости09:58
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В Минздраве выступили за повышение возраста продажи алкоголя

Заместитель главы Минздрава России Олег Салагай в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Всероссийскому дню трезвости, выступил за запрет продажи крепких спиртных напитков лицам моложе 21 года.
RT на русском08:44
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Как россияне путешествуют по миру в период ограничений

Как россияне путешествуют по миру в период ограничений Почти полное закрытие границ России, ограничение международного транспортного сообщения и действовавшие по всему миру карантинные ограничения не смогли полностью перекрыть поток россиян за рубеж.
Коммерсантъ18:27

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Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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