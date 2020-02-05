Политика
ИзвестияПутин заявил о нахождении человечества у опасной черты
«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — цитирует главу государства ТАСС.
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Здоровье
Доктор Мясников назвал людей, которые могут умереть от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, доктор склоняется к бессмысленности обсуждений соотношения количества умерших от коронавируса и тех, кто победил инфекцию.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Происшествия
Российский подросток сходил в KFC и отравился аммиаком
Московский школьник выпил из стакана в одном из столичных ресторанов быстрого питания и отравился аммиаком, пишет «Комсомольская правда».
Политика
В Белоруссии обнаружили «обвальное падение» пророссийских настроений
В Белоруссии социологи обнаружили «обвальное падение» пророссийских настроений у граждан республики.
Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе
Футбол
Смолов назвал главную проблему российских игроков за рубежом
Напомним, Смолов стал футболистом «Сельты» в конце января, перейдя из «Локомотива» на правах аренды.
Политика
Владимир Путин описал желаемые отношения между Россией и США
Возвращение двусторонних контактов в нормальное, конструктивное русло представляет интерес не только для РФ и США – в этом заинтересован весь мир, добавил Путин.
Происшествия
Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек
Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 23 человек, заявил губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез.
Транспорт
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Футбол
Катарский телеканал сообщил о недопуске сборной России на ЧМ-2022
Обновлено в 14:56 Известный арабский спортивный телеканал BeIN Sports в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что якобы Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Общество
Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке
Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
Экономика
На выплату маткапитала выделят более 1,5 трлн рублей
В период 2020-2022 годов на выплату материнского капитала предложено выделить из бюджета страны более полутора триллиона рублей.
Энергетика
Минск планирует добиться беспошлинных поставок нефти из Казахстана
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил о том, что Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана.
Здоровье
Минздрав назвал сроки разработки вакцины от коронавируса
Для разработки вакцины от коронавируса нового типа понадобится от 8 до 10 месяцев.
Общество
Онищенко высмеял идею депортации из РФ больных коронавирусом
Бывший главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что законопроект МВД о депортации мигрантов с коронавирусом был составлен по совету горе-эпидемиологов, и смысла в нем нет.
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак
Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Здоровье
Рошаль признал грипп более опасным, чем коронавирус
Коронавирус — неизвестная вирусная инфекция, которая расползается по миру, и то, что мы вовремя ограничили сообщение, контакты, проводили превентивные мероприятия в России — это абсолютно верно.
Общество
Путин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек
Президент России Владимир Путин предложил закрыть аптеки, которые завышают цены на защитные медицинские маски, передает ТАСС.
Происшествия
В Москве мужчину арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в государственной измене арестован россиянин Виктор Королев, сообщил Лефортовский суд.
Общество
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Происшествия
Московская школьница самокатом обезвредила полицейского-педофила
Бойкий характер помог московской школьнице дать отпор полицейскому-педофилу.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике
Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Футбол
Экс-тренер «Спартака» Олег Кононов возглавил «Ригу»
Происшествия
В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Футбол
Бартомеу проведет срочную встречу с Абидалем из-за конфликта с Месси
Президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу намерен провести срочную встречу со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.
Политика