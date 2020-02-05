Политика

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«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — цитирует главу государства ТАСС.
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Путин заявил о приближении мира к «опасной черте»

РБК07:37

Путин: мир снова подошёл к опасной черте

REGNUM06:10

Путин: мир оказался у «опасной черты» из-за разрушения контроля над вооружениями

ТАСС05:35

Путин заявил о приближении человечества к опасной черте

Lenta.ru05:40

Путин заявил о приближении человечества к «опасной черте»

РИА Новости05:39

Путин заявил о нахождении мира у опасной черты

Газета.Ru05:54

Путин заявил о приближении человечества к «опасной черте»

ТК Звезда06:47
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:28, Ашберн
Здоровье

Доктор Мясников назвал людей, которые могут умереть от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, доктор склоняется к бессмысленности обсуждений соотношения количества умерших от коронавируса и тех, кто победил инфекцию.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета вчера в 00:40
Происшествия

Российский подросток сходил в KFC и отравился аммиаком

Московский школьник выпил из стакана в одном из столичных ресторанов быстрого питания и отравился аммиаком, пишет «Комсомольская правда».
Lenta.ru 07:37
Политика

В Белоруссии обнаружили «обвальное падение» пророссийских настроений

В Белоруссии социологи обнаружили «обвальное падение» пророссийских настроений у граждан республики.
Lenta.ru 07:05
Общество

В Симферополе вводят график подачи воды

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
REGNUM 03:05
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе

Газета.Ru 00:06
Футбол

Смолов назвал главную проблему российских игроков за рубежом

Напомним, Смолов стал футболистом «Сельты» в конце января, перейдя из «Локомотива» на правах аренды.
Vprognoze.ru вчера в 16:10
Политика

Владимир Путин описал желаемые отношения между Россией и США

Возвращение двусторонних контактов в нормальное, конструктивное русло представляет интерес не только для РФ и США – в этом заинтересован весь мир, добавил Путин.
Экономика сегодня 06:31
Происшествия

Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек

Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 23 человек, заявил губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез.
РИА Новости 07:38
Транспорт

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО 03 февраля в 22:36
Футбол

«Рубин» и «Балтика» намерены подписать Александра Кокорина

РБК 05:59
Футбол

Катарский телеканал сообщил о недопуске сборной России на ЧМ-2022

Обновлено в 14:56 Известный арабский спортивный телеканал BeIN Sports в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что якобы Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
BFM.ru 05:42
Общество

Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке

Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
RT на русском 06:58
Экономика

На выплату маткапитала выделят более 1,5 трлн рублей

В период 2020-2022 годов на выплату материнского капитала предложено выделить из бюджета страны более полутора триллиона рублей.
9111.ru вчера в 05:33
Энергетика

Минск планирует добиться беспошлинных поставок нефти из Казахстана

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил о том, что Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана.
Известия 08:16
Здоровье

Минздрав назвал сроки разработки вакцины от коронавируса

Для разработки вакцины от коронавируса нового типа понадобится от 8 до 10 месяцев.
REGNUM 07:07
Общество

Онищенко высмеял идею депортации из РФ больных коронавирусом

Бывший главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что законопроект МВД о депортации мигрантов с коронавирусом был составлен по совету горе-эпидемиологов, и смысла в нем нет.
Интерфакс 04:42
Шоу-бизнес

У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак

Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Uznayvse.ru вчера в 14:49
Здоровье

Рошаль признал грипп более опасным, чем коронавирус

Коронавирус — неизвестная вирусная инфекция, которая расползается по миру, и то, что мы вовремя ограничили сообщение, контакты, проводили превентивные мероприятия в России — это абсолютно верно.
РЕН ТВ 06:18
Общество

Путин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек

Президент России Владимир Путин предложил закрыть аптеки, которые завышают цены на защитные медицинские маски, передает ТАСС.
РБК 07:55
Происшествия

В Москве мужчину арестовали по обвинению в госизмене

В Москве по обвинению в государственной измене арестован россиянин Виктор Королев, сообщил Лефортовский суд.
Коммерсантъ 05:32
Общество

В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
РИА Новости 01:02
Происшествия

Московская школьница самокатом обезвредила полицейского-педофила

Бойкий характер помог московской школьнице дать отпор полицейскому-педофилу.
Московский Комсомолец 05:40
Происшествия

Жители Сахалина съели собаку, которую взяли из приюта

РЕН ТВ 05:35
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике

Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Inc-news.ru вчера в 06:39
Футбол

Экс-тренер «Спартака» Олег Кононов возглавил «Ригу»

РИА Новости 06:12
Происшествия

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
ТАСС вчера в 18:38
Футбол

Бартомеу проведет срочную встречу с Абидалем из-за конфликта с Месси

Президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу намерен провести срочную встречу со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.
Газета.Ru 04:09
Транспорт

В России захотели изменить правила использования шипованных шин

Lenta.ru 06:32
Политика

Путин остановил кортеж на улице, чтобы пообщаться с жителями Череповца

Комсомольская правда вчера в 07:06
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