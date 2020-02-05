Политика
ИзвестияПутин заявил о нахождении человечества у опасной черты
«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — цитирует главу государства ТАСС.
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Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Здоровье
Кто рискует заболеть коронавирусом: пояснил Роспотребнадзор
Роспотребнадзор объяснил, кто рискует заболеть коронавирусом.
Политика
Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе
Политика
Путин заявил о готовности помочь Китаю в борьбе с коронавирусом
«Президент России выразил готовность оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь»,-говорится в тексте телеграммы.
Общество
33-летняя жительница Подмосковья родила 11-го ребенка
Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева принесла извинения Успенской за эфир с ее дочерью
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева лично извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир шоу НТВ "Звезды сошлись".
Происшествия
Пенсионерка задушила подушкой слишком настойчивого ухажера
Как выяснили в полиции, смерть "кавалера" наступила в результате асфиксии. Предположительно, пенсионерка задушила своего соседа подушкой.
Происшествия
В Москве мужчину арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в государственной измене арестован россиянин Виктор Королев, сообщил Лефортовский суд.
Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Фигурное катание
Фигуристка Медведева прокомментировала обвинения в алкоголизме
Российская фигуристка Евгения Медведева решила прокомментировать обвинения в алкоголизме.
Футбол
В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022
В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
Общество
Депутаты Петербурга хотят отменить штрафы за остекленные балконы
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на собрании в среду поддержали в первом чтении проект закона об отмене штрафов для владельцев квартир, которые застеклили свои балконы до 11 января 2020 года.
Политика
Псковский губернатор прокомментировал претензии Эстонии
Жители Псковской области с иронией воспринимают претензии Эстонии на российские территории, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
Армия и оружие
Офицеров ФСБ в Алеппо убили протурецкие боевики
Офицеры ФСБ, выполняя боевые задачи, погибли в результате «шквального минно-артиллерийского налета» и «перекрестного огня» боевиков.
Технологии
LG и ZTE пропустят конференцию MWC 2020 из-за вспышки коронавируса
Компании LG Electronics и ZTE отказались от участия в конференции MWC 2020 из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Путин принимает верительные грамоты от послов
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Финансы
Официальный курс евро на четверг снизился до 69,74 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 38,22 копейки - до 69,7443 рубля, курс доллара - на 26 копеек, до 63,1742 рубля, следует из данных Банка России.
Происшествия
Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы
Известный турецкий актер Аднан Коч приговорен к 16 годам и восьми месяцам тюрьмы.
Культура
Актер из «Интернов» вспомнил о своем каминг-ауте в России
Американский актер Один Байрон вспомнил о своем каминг-ауте в России.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым
Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
Кино
Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса
Актер Харрисон Форд снимется в очередном фильме об искателе приключений Индиане Джонсе.
Общество
Госдума одобрила законопроект о всероссийской минуте молчания 22 июня
«Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, дополняющий действующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и предлагающий проведение общефедеральной Минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
Происшествия
В Цхинвале найден мертвым советник РФ в Южной Осетии
Специалист работал советником в Южной Осетии по вопросам здравоохранения, занимаясь реформой соответствующей сферы в республике с 2016 года.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Общество
Adidas начал закрывать магазины в Китае из-за коронавируса
Немецкая компания Adidas, специализирующаяся на производстве спортивной одежды, объявила о закрытии значительной части своих магазинов в Китае.
Шоу-бизнес