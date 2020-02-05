Политика

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«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — цитирует главу государства ТАСС.
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Путин заявил о нахождении мира у опасной черты

Газета.Ru05:54

Путин - послам: человечество вновь оказалось у опасной черты

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Путин: мир снова подошёл к опасной черте

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Путин заявил о нахождении человечества у опасной черты

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Путин заявил о приближении человечества к опасной черте

Lenta.ru05:40

Путин рассказал, что угрожает мировой безопасности

РИА Новости05:39

Путин: мир оказался у «опасной черты» из-за разрушения контроля над вооружениями

ТАСС05:35
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Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Газета.Ru вчера в 03:21
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Кто рискует заболеть коронавирусом: пояснил Роспотребнадзор

Роспотребнадзор объяснил, кто рискует заболеть коронавирусом.
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Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе

РИА Новости вчера в 23:29
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«Президент России выразил готовность оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь»,-говорится в тексте телеграммы.
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Футбол

В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022

В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
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Псковский губернатор прокомментировал претензии Эстонии

Жители Псковской области с иронией воспринимают претензии Эстонии на российские территории, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
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Офицеры ФСБ, выполняя боевые задачи, погибли в результате «шквального минно-артиллерийского налета» и «перекрестного огня» боевиков.
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