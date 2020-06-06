Общество
РБКПутин заявил о наличии денег на продвижение русской культуры
Президент России Владимир Путин во время беседы с деятелями культуры в формате видеоконференции, приуроченной ко Дню русского языка, заявил о наличии денег на продвижение русской культуры, несмотря на падение цен на нефть, передает ТАСС.
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Футбол
Клопп объяснил, почему Вернера в «Ливерпуле» не будет
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер не перейдёт в клуб.
Евро-футбол.ру вчера в 14:18
Религия
Православные верующие отмечают День Святой Троицы
Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
Авто
КамАЗ готовит конкурента БелАЗа
Машину с индексом 65805 представили на заводе в минувший четверг, и есть все шансы, что в перспективе она станет прямым конкурентом БелАЗу.
Автоновости дня вчера в 13:58
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru вчера в 20:38
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Решение о принятии от других стран помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске должно принимать руководство России, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
Коммерсантъ 02:55
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva
Как ранее сообщали «Автоновости дня», до 2028 года «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 05 июня в 12:03
Единоборства
Коди Гарбрандт отправил Ассунсао в жесткий нокаут
Allboxing.ru вчера в 23:57
Общество
В Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что в России «колледжи однозначно должны начать работу 1 сентября».
RT на русском 05:40
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
Общество
Число жертв коронавируса в мире приблизилось к отметке в 400 тысяч
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 09:00 по московскому времени воскресенья достигло 399 789 человек, увеличившись за сутки на 4 805, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Интерфакс 02:25
Общество
Телеканал RT подал на Навального и Соболь в суд
Телеканал Russia Today предъявил иск Алексею Навальному, Любови Соболь и редакции издания Znak.com. иск о защите деловой репутации.
News.ru 05:56
Общество
Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 05 июня в 14:30
Политика
Помпео сравнил КНР с фашистской Германией из-за Гонконга
Отношения между США и Китаем ухудшились из-за законопроекта КНР о защите национальной безопасности Гонконга.
Народные новости 04:42
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Общество
Власти Калининграда открывают спортзалы, библиотеки и бани
Фитнес-центры, спортивные залы, сауны и библиотеки возобновят свою работу в Калининградской области с 7 июня.
NewInform вчера в 11:48
Кино
Одна из актрис сериала «Сваты» покинула проект
Зрители смогут ее последний раз лицезреть в седьмом сезоне «Сватов». Инна сказала, что все эпизоды с ее участием уже отсняты.
RuNews24.ru 05:43
Кино
Михаил Кокшенов умер от коронавируса
Страницы Воронежской культуры 05 июня в 09:17
Здоровье
Коронавирус на Украине: прирост более полутысячи третий день подряд
Прирост заболевших в «незалежной» третий день подряд составляет более полутысячи.
Rusvesna.su вчера в 04:55
Происшествия
Спецназовцы 7 раз выстрелили в екатеринбуржца при штурме
Kursk.com вчера в 09:08
Происшествия
Легенду КГБ госпитализировали в Москве
В Москве в тяжелом состоянии госпитализирован легенда советской контрразведки Эдуард Войцицкий, у него поражены 50 и 70% легких, сообщает издание URA.RU.
Московский Комсомолец 05:12
Футбол
«Тамбов» сменит название в случае переезда клуба в Нижний Новгород
Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков прокомментировал информацию о возможном переезде команды в Нижний Новгород.
RT на русском 05:30
Футбол
Бонуччи: после карантина Роналду вернулся в идеальной форме
Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, в каком состоянии его одноклубник Криштиану Роналду вернулся к тренировкам после продолжительной паузы.
Чемпионат 05:56
Политика
Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов
Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM 05 июня в 03:32
Происшествия
Уфимская дознавательница рассказала о приказе прийти на скандальную вечеринку
Обвинявшая своих коллег в изнасиловании уфимская дознавательница Гульназ Фахтлисламова заявила, что ей приказали прийти на скандальную вечеринку, и подчеркнула, что будет добиваться отмены решения суда, который оправдал двоих полицейских по этому делу.
Взгляд.ру 05:54
Политика
Зеленский провёл телефонный разговор с Папой Римским
RT на русском 05 июня в 12:25
Общество
У главы калининградского Минсельхоза выявили коронавирус
У министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 06:07
Общество
Источники сообщили о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Утверждается, что Скрипали более года прожили в конспиративной квартире британской секретной разведслужбы MI6, после чего сменили имена и уехали.
Известия 06:21
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская представили сыну нового члена семьи
Сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова исполнилось пять лет. Артемий получил долгожданный подарок.
Дни.ру вчера в 17:09