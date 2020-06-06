Общество

РБКРБКПутин заявил о наличии денег на продвижение русской культуры

Президент России Владимир Путин во время беседы с деятелями культуры в формате видеоконференции, приуроченной ко Дню русского языка, заявил о наличии денег на продвижение русской культуры, несмотря на падение цен на нефть, передает ТАСС.
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Путин заявил о наличии денег на продвижение русской культуры

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Российская газетавчера в 08:28

Путин заявил, что у России хватит денег на продвижение русского языка в мире

ТАССвчера в 08:27

Путин пообещал продвигать русскую культуру даже при падении цен на нефть

Вести.Ruвчера в 08:45
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Общество

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Отношения между США и Китаем ухудшились из-за законопроекта КНР о защите национальной безопасности Гонконга.
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Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
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Шоу-бизнес

Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом

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Общество

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Общество

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Кино

Одна из актрис сериала «Сваты» покинула проект

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Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, в каком состоянии его одноклубник Криштиану Роналду вернулся к тренировкам после продолжительной паузы.
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Зеленский провёл телефонный разговор с Папой Римским

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У главы калининградского Минсельхоза выявили коронавирус

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Источники сообщили о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Утверждается, что Скрипали более года прожили в конспиративной квартире британской секретной разведслужбы MI6, после чего сменили имена и уехали.
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Пресняков и Подольская представили сыну нового члена семьи

Сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова исполнилось пять лет. Артемий получил долгожданный подарок.
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