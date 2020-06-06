Президент России Владимир Путин во время беседы с деятелями культуры в формате видеоконференции, приуроченной ко Дню русского языка, заявил о наличии денег на продвижение русской культуры, несмотря на падение цен на нефть, передает ТАСС.

Путин заявил о наличии денег на продвижение русской культуры

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