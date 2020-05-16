Политика
КоммерсантъПутин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
У России на сегодняшний день есть высокотехнологичное вооружение, которым не может похвастаться ни одна другая страна, сообщил президент Владимир Путин. По его словам, российские оружейники сделали невозможное.
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Путин: Россия обладает современными видами вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира
Комсомольская правда05:39
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Происшествия
Охранники устроили поножовщину в детской больнице Петербурга
Два охранника устроили поножовщину в детской больнице святой Марии Магдалины в Петербурге.
ФАН 13:10
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полку – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
Игры
Разработчики Denuvo представили свою систему для обнаружения читеров
Irdeto, наиболее известная геймерам по антипиратской защите Denuvo, представила свою систему для обнаружения читеров под названием Denuvo Anti-Cheat.
Игромания.ру вчера в 03:23
Политика
Путин помог Шойгу назначить начальника медцентра в Калининграде
Временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова назначил на должность действительного начальника Президент РФ Владимир Путин.
ИА Красная Весна вчера в 16:50
Наука
Найдено средство для полной блокировки коронавируса
РИА Новости 12:51
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 13 мая в 10:41
Армия и оружие
Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.
Газета.Ru 10:19
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Происшествия
Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова
Ленинский районный суд Пензы в субботу арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 09:11
Здоровье
Коронавирус выявлен у более чем 50 медиков в Чечне
Коронавирус нового типа подтвержден у более чем 50 медицинских работников в Чеченской республике, заявил глава регионального министерства здравоохранения Эльхан Сулейманов.
Газета.Ru 13:09
Авто
Названы преимущества кросс-универсала перед кроссовером
Кросс-универсал подойдет той категории автолюбителей, которой важна управляемость на скорости, и у кого нет необходимости в регулярном преодолении бездорожья.
32CARS.ru 07:28
Футбол
У форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус
Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 12:54
Общество
В МГУ прокомментировали открытое письмо о домогательствах в вузе
Студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ имени М. В. Ломоносова написали открытое письмо против харассмента в университетской среде.
Аргументы недели 14 мая в 15:59
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
Футбол
Бундеслига возобновилась крупной победой «Боруссии» в рурском дерби
Дортмундская «Боруссия» в рурском дерби в рамках 26-го тура чемпионата Германии по футболу разгромила «Шальке» из Гельзенкирхена со счетом 4:0. Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» при пустых трибунах.
РБК 11:32
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
Общество
Интервью: Алексей Немерюк
Очень много дискуссий развернулось по поводу того, что Москва спекулирует масками, что она их продает — вот эти 4 миллиона за 30 и больше рублей.
Эхо Москвы 07:16
Путешествия
Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов
Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня, первыми ожидаются гости из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.
РИА Новости 12:34
Здоровье
ВОЗ призвала изучить связь воспалительного синдрома у детей с COVID-19
Накануне СМИ со ссылкой на медиков сообщали, что в Париже зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки у детей, которая может быть связана с коронавирусом.
Известия вчера в 13:29
Общество
В Steam началась раздача шахматной игры Four Kings One War
Разработчики шахматной Four Kings One War запустили временную раздачу игры в Steam.
CyberSport.ru 13:15
Футбол
Слуцкий рассказал о возможных трудностях российского футбола
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о том, что может ждать российский футбол после окончания пандемии коронавируса.
ProstoProSport 09:45
Происшествия
Неизвестный заявил о минировании всех московских аэропортов
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что все станции метрополитена, родильные дома и инфекционные больницы Москвы получили анонимные сообщения с угрозой "минирования".
РИА Новости 11:55
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Общество
Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом
Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.
Российская газета 09:45
Политика
США начали поставку нефти в Белоруссию
США, согласно договоренностям, начали поставку нефти в Белоруссию.
ТАСС вчера в 08:31
Общество
Глава Минтранса назвал сроки полного восстановления авиаотрасли
Базовый же прогноз является "U-образный".
Московский Комсомолец 13:01
Футбол
Семин опубликовал рисунок фанатов с надписью «No Semin, No Party»
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, который покинет клуб после 31 мая, опубликовал в Instagram нарисованную фанатами команды картинку с надписью "No Semin, No Party".
Газета.Ru 12:49