У России на сегодняшний день есть высокотехнологичное вооружение, которым не может похвастаться ни одна другая страна, сообщил президент Владимир Путин. По его словам, российские оружейники сделали невозможное.

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

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