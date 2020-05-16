Политика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Читать в источнике
Комментировать490

Подробнее о событии

Путин оценил роль фундаментальной науки в создании оружия

РБК07:21

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Газета.Ru07:04

Путин отметил роль российской науки при создании современных видов вооружений

ТАСС05:42

Путин оценил роль фундаментальной науки в России

РИА Новости05:58

Путин рассказал об уникальности высокотехнологичного вооружения РФ

Московский Комсомолец05:53

Путин сообщил, что российские оружейники сделали невозможное

Вести.Ru06:06

Путин: Россия обладает современными видами вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира

Комсомольская правда05:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 08:59, Ашберн
Происшествия

Установлены первые подозреваемые в размещении фотографий нацистов

Коммерсантъ 07:28
906
Наука

Ученые выяснили причину разрушения картины Мунка «Крик»

Разрушение желтого пигмента на картине норвежского художника Эдварда Мунка «Крик» происходит из-за повышенной влажность в воздухе.
Моя Москва.онлайн 08:24
10
Общество

Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки

Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
60
Транспорт

Троллейбусы начнут работу в Петрозаводске

С 18 мая в Петрозаводске начнут работу троллейбусы.
АиФ Карелия 07:39
1
Кино

Финальные эпизоды сериала «Сверхъестественное» выйдут осенью

Газета.Ru вчера в 10:47
14
Происшествия

В Екатеринбурге у 24 работников склада подтвердился коронавирус

В Екатеринбурге на складе одного из алкомаркетов обнаружили вспышку коронавируса.
Уральский меридиан 04:58
20
Происшествия

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
398
Происшествия

В Ростовской области скончались три пациента с коронавирусом

В Ростовской области за сутки скончались три человека с COVID-19.
Российская газета 05:27
43
Общество

Правительство Испании хочет продлить режим повышенной готовности

Правительство Испании запросит конгресс депутатов о продлении режима повышенной готовности еще на месяц, то есть примерно до конца июня, заявил премьер страны Педро Санчес.
РИА Новости 08:13
Общество

Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня.
ТАСС 06:56
43
Путешествия

Самый длинный беспосадочный внутренний рейс совершён во Франции

Борт лоукостера French bee совершил беспосадочный перелёт из Таити в Париж. Это стало рекордом среди внутренних рейсов страны.
News.ru 08:56
Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru вчера в 14:33
2,1K
Общество

Китай может наложить санкции на Apple и Cisco

В ответ на планируемую США блокировку поставок китайскому технологическому гиганту Huawei полупроводников от мировых производителей микросхем Китай может наложить санкции на американские компании, включая Cisco, Apple и Qualcomm.
МонаВиста 04:55
64
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
3,6K
Экономика

Barrick Gold продала последний актив в России

Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ вчера в 04:00
11
Происшествия

У ребенка, умершего после операции в Москве, не было коронавируса

В Морозовской больнице Москвы после операции скончался ребенок. Результаты его тестирования на коронавирус оказались отрицательными.
Вести.Ru 07:25
147
Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
364
Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

REGNUM 01:24
Здоровье

Пульмонолог показал лёгкие погибшей от коронавируса забайкалки

Главный пульмонолог Забайкальского края Сергей Лукьянов показал лёгкие умершей от коронавирусной инфекции женщины, а также рассказал, как протекала болезнь.
Московский Комсомолец Чита 06:38
8
Здоровье

Главврача больницы в Армавире уволили после акции протеста врачей

Главный врач городской больницы Армавира будет уволен из-за нарушений, связанных с выплатами врачам, работающим с зараженными коронавирусом, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Краснодарского края.
РБК 08:49
22
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
837
Общество

Премьер-министра Новой Зеландии не пустили в кафе из-за новых правил

Ардерн попыталась зайти в Olive, но ей отказали, потому что оно переполнено, — написал пользователь Twitter.
News.ru 07:53
Политика

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медработникам

Как сообщала «АиФ Дагестан», 8 апреля президент РФ предложил установить доплаты для врачей 80 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей в месяц.
АиФ Дагестан вчера в 09:46
4K
Фигурное катание

Медведева объяснила уход из группы Тутберидзе желанием быть услышанной

РБК 08:23
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк наступила ремиссия

У актрисы Анастасии Заворотнюк наступила ремиссия.
Культуромания 05:43
20
Технологии

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
62
Здоровье

38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 03:21
231
Общество

Власти Москвы рассказали о сроках ограничений из-за коронавируса

До 21-22 мая рано говорить о новом смягчении ограничений в связи с коронавирусом в Москве, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
РИА Новости 06:04
347
Происшествия

В Москве метрополитен, роддома и больницы получили угрозы минирования

"Поступили сообщения с угрозой взрыва на всех станциях метрополитена, в инфекционных больницах и родительных домах", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 07:35
21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное