Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

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