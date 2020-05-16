Политика
Газета.RuПутин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
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Путин: Россия обладает современными видами вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира
Комсомольская правда05:39
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 10:30, Ашберн
Общество
Сразу несколько российских регионов решили смягчить введённые из-за коронавируса ограничения
Сразу несколько российских регионов решили смягчить введённые из-за коронавируса ограничения. В основном это произойдет на следующей неделе.
Эхо Москвы 10:07
Общество
Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом
Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.
Российская газета 09:45
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полке – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
Спорт
Врач баскетбольного ЦСКА умер от коронавируса
Говорит Москва 07:00
Политика
США допустили размещение ядерных ракет в Польше
Lenta.ru 07:05
Армия и оружие
Шойгу: военнослужащие России завершили помощь Сербии и Италии
Москва, 15 мая 2020, 15:11 — REGNUM Мероприятия по борьбе с коронавирусом в Сербии, Италии, Боснии и Герцеговине завершили российские военные специалисты.
REGNUM вчера в 08:11
Общество
Минтранс ожидает восстановления железнодорожных перевозок к осени
Железнодорожные пассажирские перевозки планируется открыть к осени, если не будет второй волны эпидемии коронавируса.
Клопс 10:03
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
Происшествия
Генпрокуратура: 35 медучреждений занизили выплаты владимирским медикам
Проверки установили, что в 35 учреждениях региона стимулирующие доплаты медицинским сотрудникам и лицам из групп риска заражения коронавирусной инфекцией производились с нарушениями требований федерального законодательства.
REGNUM 08:23
Энергетика
Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM вчера в 04:56
Наука
Ученые нашли новый способ определения продолжительности жизни
Политическая Экспертиза 08:06
Политика
Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум
В ответ на отказ представителей Киева вести прямой диалог с самопровозглашёнными республиками глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Украине всё же придётся считаться с мнением Донбасса в процессе решения конфликта.
News.ru 08:24
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.
РИА Новости вчера в 18:34
Происшествия
В Прикамье женщина три года официально считалась мужчиной
Жительнице Губахи выдали паспорт с указанием, что у нее мужской пол. Ошибку исправили только через три года.
Российская газета 07:07
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро расстается с мужем
Керро отметила, что супруг Марк Хансен полностью поддержал ее решение. По словам эстонской ведьмы, они расстаются на теплой ноте.
StarHit.ru 07:00
Общество
В Иркутской области произведут перерасчет стимулирующих выплат медикам
Сотрудники медицинских учреждений в Иркутской области, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами, получат стимулирующие выплаты с учетом перерасчета до 18 мая, об этом на совещании в субботу сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.
ТАСС 09:40
Экономика
Саудиты скупили доли Boeing и Facebook
Эр-Рияд, 16 мая 2020, 16:51 — REGNUM Власти Саудовской Аравии приобрели доли крупных американских корпораций, передаёт 16 мая CNBC.
REGNUM 09:51
Шоу-бизнес
Актрису Агату Муцениеце задержали за нарушение самоизоляции
Актрису и телеведущую Агату Муцениеце задержали сотрудники правоохранительных органов за нарушение режима самоизоляции.
Известия 08:17
Происшествия
Суд арестовал зампреда правительства Пензенской области Бурлакова
Ленинский районный суд Пензы в субботу, 16 мая, арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами.
Известия 09:24
Наука
Ученые выяснили причину разрушения картины Мунка «Крик»
Разрушение желтого пигмента на картине норвежского художника Эдварда Мунка «Крик» происходит из-за повышенной влажность в воздухе.
Моя Москва.онлайн 08:24
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Общество
В Госдуму внесли законопроект о порядке дистанционного образования
Законопроект вносит изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", уточняя полномочия Минпросвещения и Минобрнауки в части установления порядка применения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при реализации образовательных программ.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 10:24
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Происшествия
Отец Хабиба Нурмагомедова перенес инсульт
Вести.Ru 08:26
Авто
Обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 показали на фото
Стали известны технические параметры и особенности новинки паркетника Chery Tiggo 8. В частности, производитель перенял некоторые параметры от модели Tiggo 7 Pro, но не обошлось без индивидуальных особенностей, которые делают кроссовер еще более привлекательным для клиентов.
Faktom 07:18
Здоровье
За сутки 38 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае
Второй день подряд прирост зараженных коронавирусом в Алтайском крае составляет 38 человек. Об этом в субботу, 16 мая сообщил оперштаб.
Kursk.com 04:55
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru вчера в 14:33