Россия намерена продолжить сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что российская сторона ответила на все вопросы WADA о базе данных, в которую, как пишут журналисты зарубежных СМИ, якобы вносились изменения.

Путин заявил о намерении России продолжать работу с WADA

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