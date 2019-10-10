Спорт

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о намерении России продолжать работу с WADA

Россия намерена продолжить сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что российская сторона ответила на все вопросы WADA о базе данных, в которую, как пишут журналисты зарубежных СМИ, якобы вносились изменения.
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Спорт на равных

Российская газета15:56

Путин прокомментировал требования WADA к России

РИА Новости08:42

Дворкович: «Мы больше других заинтересованы в том, чтобы наши спортсмены выступали на Олимпиаде»

Sport24.ru10:11

Владимир Путин: Россия в полном объеме выполняет требования WADA

Советский спорт09:12

Владимир Путин — о взаимодействии с ВАДА: «Рассчитываю, что все вопросы будут решаться справедливым образом»

Sportbox.RU08:56

Владимир Путин — о взаимодействии с ВАДА: «Рассчитываю, что все вопросы будут решаться справедливым образом»

Матч ТВ08:56

Путин об обязательствах перед WADA, борьбе с допингом и поддержке клубов

RT на русском14:23
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Музыка

Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз

Ореанда-Новости 13:43
Политика

Зеленский не смог ответить, сколько на Украине стоит литр молока

Президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить, сколько стоит литр молока, так как редко ходит в магазин.
РИА Новости 13:33
Политика

Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции

Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
Известия 12:09
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Клона Уилла Смита в «Гемини» сыграла цифровая копия

По словам режиссера картины Энга Ли, молодого персонажа полностью играла цифровая копия.
Piter.tv 10:05
Политика

Зеленский отверг возможность автономии Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона отверг возможность предоставление Донбассу автономии, передает «Интерфакс-Украина».
Rambler News Service 12:24
Шоу-бизнес

Умерла вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева

Советская и российская актриса, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась в возрасте 95 лет.
Daily Storm 15:50
Политика

Путин призвал строить новые школы

Иначе не просто не удастся ликвидировать третью или вторую смену, но они будут нарастать, предостерег глава государства и призвал всех руководителей регионов обратить на это внимание - не только ремонтировать школы, но и строить новые.
Российская газета 13:09
Армия и оружие

В Турции ответили на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии

Анкара не изменит свою политику после угроз со стороны президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 15:00
Футбол

Филипп рассказал о первой реакции на предложение «Динамо»

Филипп летом перешел в «Динамо» из дортмундской «Боруссии», сумма трансфера составила 20 млн евро.
Sport24.ru 15:32
Киберспорт

В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal

Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.
CyberSport.ru 15:34
Политика

Зеленский прокомментировал отказ Киева участвовать в заседаниях ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным решение Киева отказаться от участия в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости 14:15
Футбол

Сборная Казахстана проиграла Кипру в матче отбора Евро-2020

Сборная Казахстана проиграла команде Кипра в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 11:54
Космос

Запуск станции «Луна-25» может быть вновь отложен

Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год.
ТАСС вчера в 13:31
Кино

Звезда «Сватов» уходит из сериала из-за издевательств над своим героем

Актер Николай Добрынин не может больше сниматься в сериале "Сваты" из-за постоянных насмешек над его героем Митяем, сообщает VistaNews.
РЕН ТВ вчера в 18:52
Происшествия

В «Шереметьево» пассажир пронес пистолет на борт самолета

РИА Новости 14:02
Экономика

Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета 07:10
Армия и оружие

Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии

"Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие из офиса президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска", - говорится в сообщении пресс-службы главной военной прокуратуры на странице в Facebook.
РИА Новости 10:27
Здоровье

Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Происшествия

Под Калугой в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека

В Калужской области столкнулись грузовик и микроавтобус, четыре человека погибли. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
РБК 14:09
Политика

Владимир Зеленский назвал Ольгу Скабееву «очень опасной»

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что сознательно отказывается от общения с российскими СМИ.
Вести.Ru 14:15
Общество

Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
Футбол

Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга

Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.
REGNUM 07:39
Происшествия

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Lenta.ru 11:11
Авто

Volkswagen Golf восьмого поколения показался перед премьерой

Премьера автомобиля состоится 24 октября. Выход на европейский рынок предполагается уже в декабре этого года.
Car.ru 08:12
Шоу-бизнес

Заворотнюк покинула клинику на каталке

С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Экономика

Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций

Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета 07:47
Наука

Китай представил боевую летающую тарелку

Среди прочего на мероприятии заметили необычный боевой вертолёт в форме летающей тарелки.
News.ru 13:56
Политика

В Минкомсвязи выступили против законопроекта о значимых информресурсах

Минкомсвязь направила в кабмин проект отзыва правительства РФ на законопроект, ограничивающий иностранное владение значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%, сообщила начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информбезопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина.
РИА Новости 12:23
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли надела платье с накладным бюстом

Энджи быстро нашла выход: на европейской премьере «Малефисенты» она появилась в роскошном платье-бюстье с огромным твердым лифом, который визуально увеличил бюст звезды вдвое.
Wday.ru 08 октября в 00:09
Футбол

Россия — Шотландия 4:0 (2-й тайм)

В параллельной игре группы I сборная Бельгии после первого тайма громит Сан-Марино со счетом 6:0, дублем отметился Ромелу Лукаку.
Вести.Ru 15:35
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