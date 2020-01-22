Политика
ИнтерфаксПутин заявил о недопустимости двоевластия в РФ
Думаю, что для такой страны, как Россия, это неприменимо. В разных странах разные ситуации, разные истории этих стран, разные культуры.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин считает нецелесообразным создание в России некоего стабилизирующего института в период передачи власти, поскольку это подорвет авторитет главы государства и может привести к двоевластию.Интерфакс11:30
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Авто
Mercedes-Benz показал почти готовый E-Class
Происшествия
В Москве задержали женщину, угрожавшую выбросить внука из окна
В Москве задержали пожилую женщину, угрожавшую вытолкнуть внука из окна квартиры на юге Москвы.
Политика
Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit
Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News.
Экономика
Капитализация Tesla впервые превысила $100 млрд
По условиям контракта, одобренного акционерами компании, первую премию в размере $346 млн господин Маск должен получить, если капитализация Tesla вырастет до $100 млрд и удержится на этом уровне в течение полугода.
Технологии
Согласно утечке, Nintendo Switch Pro получит GPU NVIDIA Volta
Nintendo, по слухам, работает над новой версией консоли под условным названием Switch Pro.
Происшествия
Буйную пассажирку связали скотчем на рейсе Уфа – Дубай
На замечания стюардесс женщина не реагировала, а лишь больше распалялась, после чего бортпроводники при помощи пассажиров связали ей руки скотчем.
Общество
Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России
Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
Экономика
Сбербанк снова стал самым дорогим российским брендом
Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний.
Музыка
Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»
Происшествия
Губернатор Ставропольского края попал в аварию
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в среду, 22 января, сообщил, что попал в ДТП.
Общество
Программу Малахова сняли с эфира
Музыка
Афроукраинки захотели отправиться на «Евровидение-2020»
Страна.ua Сразу 16 украинских артистов поборются за право отправиться на песенный конкурс "Евровидение-2020", который пройдет в Роттердаме.
Гаджеты
Google придумала «конверт» для борьбы с зависимостью от смартфона
Компания Google придумала специальный «конверт» для борьбы с зависимостью от смартфона.
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Политика
Сенат США установил процедуру проведения импичмента Трампа
Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента президента Дональда Трампа, следует из итогов голосования.
Наука
Ученые обнаружили в Китае неизвестный вид летающих динозавров
Группа ученых обнаружила в Китае неизвестный ранее вид летающих динозавров.
Шоу-бизнес
Скоропостижно скончался актер Данила Перов, сын Раисы Рязановой
Данила Перов - сын актрисы Раисы Рязановой и актера Юрия Перова - родился 9 ноября 1968 года. В 1992-м окончил школу-студию МХАТ.
Здоровье
В трех районных больницах Татарстана поменяли главных врачей
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Происшествия
Boeing скрыла частичную ответственность за авиакатастрофу 2009 года
Американская компания Boeing смогла скрыть факт частичной ответственности за авиакатастрофу в Нидерландах в 2009 году, где погибли девять человек.
Политика
Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ
20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
Общество
Малькевич предупредил о распространении фейков о коронавирусе в России
Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что в Сети массово стали появляться панические сообщения на тему распространения коронавируса в России.
Космос
Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году
Политика
Зеленский заявил о возможности завершить войну в Донбассе «завтра»
Конфликт в Донбассе может быть прекращен «завтра», если все стороны захотят завершения войны, заявил 22 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Спорт
WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории.
Происшествия
В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»
Сотрудник МЧС задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части третьей статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).
Фигурное катание