Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПутин заявил о недопустимости двоевластия в РФ

Думаю, что для такой страны, как Россия, это неприменимо. В разных странах разные ситуации, разные истории этих стран, разные культуры.
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с чего всё началось

Путин заявил о недопустимости двоевластия в РФ

Президент РФ Владимир Путин считает нецелесообразным создание в России некоего стабилизирующего института в период передачи власти, поскольку это подорвет авторитет главы государства и может привести к двоевластию.
Интерфакс11:30

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Двоевластие не для России

Российская газета15:08

Путин выступил против создания института наставника над президентом

Известия11:21

Путин отказался быть «наставником» из-за риска двоевластия в России

РБК11:57

Путин высказался против фигуры наставника над президентом

RT на русском11:44

Путин заявил о недопустимости двоевластия в РФ

Интерфакс11:30

Путин заявил о недопустимости двоевластия в России

РИА Новости12:21

Путин выступил против фигуры «наставника» в системе высшей власти в России

ТАСС11:14
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Авто

Mercedes-Benz показал почти готовый E-Class

Российская газета 06:30
Происшествия

В Москве задержали женщину, угрожавшую выбросить внука из окна

В Москве задержали пожилую женщину, угрожавшую вытолкнуть внука из окна квартиры на юге Москвы.
Интерфакс 08:08
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Lenta.ru 09:51
Политика

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News.
Ведомости 14:05
Экономика

Капитализация Tesla впервые превысила $100 млрд

По условиям контракта, одобренного акционерами компании, первую премию в размере $346 млн господин Маск должен получить, если капитализация Tesla вырастет до $100 млрд и удержится на этом уровне в течение полугода.
Коммерсантъ 07:08
Технологии

Согласно утечке, Nintendo Switch Pro получит GPU NVIDIA Volta

Nintendo, по слухам, работает над новой версией консоли под условным названием Switch Pro.
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Буйную пассажирку связали скотчем на рейсе Уфа – Дубай

На замечания стюардесс женщина не реагировала, а лишь больше распалялась, после чего бортпроводники при помощи пассажиров связали ей руки скотчем.
Интерфакс 07:07
Общество

Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России

Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
РИА Новости вчера в 23:33
Экономика

Сбербанк снова стал самым дорогим российским брендом

Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний.
Lenta.ru 08:33
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Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»

Красная весна 20 января в 14:05
Происшествия

Губернатор Ставропольского края попал в аварию

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в среду, 22 января, сообщил, что попал в ДТП.
Известия 13:52
Общество

Программу Малахова сняли с эфира

URA.Ru 07:26
Музыка

Афроукраинки захотели отправиться на «Евровидение-2020»

Страна.ua Сразу 16 украинских артистов поборются за право отправиться на песенный конкурс "Евровидение-2020", который пройдет в Роттердаме.
РЕН ТВ 20 января в 15:06
Гаджеты

Google придумала «конверт» для борьбы с зависимостью от смартфона

Компания Google придумала специальный «конверт» для борьбы с зависимостью от смартфона.
UfacityNews.ru 14:02
Хоккей

Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

Российская газета 11:23
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости 05:57
Политика

Сенат США установил процедуру проведения импичмента Трампа

Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента президента Дональда Трампа, следует из итогов голосования.
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Шоу-бизнес

Шепелев прокомментировал новость о своём увольнении с Первого канала

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Наука

Ученые обнаружили в Китае неизвестный вид летающих динозавров

Группа ученых обнаружила в Китае неизвестный ранее вид летающих динозавров.
Актуальные Новости вчера в 09:13
Шоу-бизнес

Скоропостижно скончался актер Данила Перов, сын Раисы Рязановой

Данила Перов - сын актрисы Раисы Рязановой и актера Юрия Перова - родился 9 ноября 1968 года. В 1992-м окончил школу-студию МХАТ.
Российская газета 10:50
Здоровье

В трех районных больницах Татарстана поменяли главных врачей

Татар-информ 07:15
Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск 04:43
Происшествия

Boeing скрыла частичную ответственность за авиакатастрофу 2009 года

Американская компания Boeing смогла скрыть факт частичной ответственности за авиакатастрофу в Нидерландах в 2009 году, где погибли девять человек.
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Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
ТАСС 03:13
Общество

Малькевич предупредил о распространении фейков о коронавирусе в России

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что в Сети массово стали появляться панические сообщения на тему распространения коронавируса в России.
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Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году

Замана 20 января в 02:05
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Зеленский заявил о возможности завершить войну в Донбассе «завтра»

Конфликт в Донбассе может быть прекращен «завтра», если все стороны захотят завершения войны, заявил 22 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Известия 14:10
Спорт

WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории.
РИА Новости 14:01
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В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»

Сотрудник МЧС задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части третьей статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).
Российская газета 11:07
Фигурное катание

Алиев стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы

ProstoProSport 10:38
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