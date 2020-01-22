Политика
Российская газетаПутин заявил о недопустимости двоевластия в России
Президент Владимир Путин считает неправильным включение в структуру власти России каких-то институтов, которые могут находиться над президентом. Это приведет к двоевластию, что губительно для страны.
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Космос
Место зарождения магнитных бурь установлено специалистами
Мощная магнитная буря может обесточить целую страну, что приведет к огромным убыткам.
Происшествия
В Киеве избили депутата «Оппозиционной платформы»
В Киеве произошла драка с участием депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы.
Экономика
Волож продаст небольшой пакет акций «Яндекса»
Семейный траст сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа собирается продать более 2 млн акций компании, говорится в сообщении «Яндекса», опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам США.
Политика
Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Политика
Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены
Местный житель Александр Бессуднов предложил главе государства построить Великую русскую стену по линии Белгородской засечной черты, которая выполняла защитную функцию в XVII веке.
Политика
Трамп заявил о несправедливом отношении ВТО к США
Всемирная торговая организация (ВТО) несправедливо обращалась с США на протяжении многих лет, благодаря чему китайская экономика росла быстрыми темпами.
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Политика
Владимир Путин высказался о парламентской республике в России
Конституционные поправки, предложенные Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию 15 января, заставили ряд комментаторов предположить, а не намечается ли в России дрейф в сторону парламентской республики.
Общество
Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст
В Госдуме предложили понизить границы пенсионного возраста для многодетных отцов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев
Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.
Кино
Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Спорт
Российские ватерполистки вышли в полуфинал чемпионата Европы
Женская сборная России обыграла команду Италии в четвертьфинале чемпионата Европы по водному поло.
Игры
Создатели Homeworld 3 вместе с Focus Home в конце года выпустят новую игру
Французский издатель Focus Home, известный по World War Z, A Plague Tale: Innocence, GreedFall и The Surge 2, объявил о партнёрстве со студией Blackbird, работающей над Homeworld 3. Компании представят свой совместный проект на PAX East 2020 с 27 февраля по 1 марта.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Технологии
Американский регулятор назвал новые нарушения в деле Telegram
SEC считает, что обещание Telegram не контролировать развитие криптовалютной блокчейн-платформы TON после ее запуска противоречит заверениям, которые организация предоставляла своим инвесторам.
Политика
Зеленский рассказал о «новой нормальности» и обвинил Россию в аннексии
Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в захвате территорий.
Технологии
Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что принадлежащий американской Apple облачный сервис хранения данных iCloud является инструментом для слежки в связи с отказом компании шифровать резервные копии сервиса.
Политика
Названы покинувшие правительство России чиновники
Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Гаджеты
Google презентовал конверт для борьбы с зависимостью от смартфона
Проект компании Google «Цифровое будущее» призван для помощи людям в поиске баланса в использовании технологий.
Футбол
Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
Экономика
Сбербанк снова стал самым дорогим российским брендом
Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний.
Шоу-бизнес
Умер заслуженный артист России Данила Перов
Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года.
Армия и оружие
Военные модернизируют систему ПРО Москвы
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Футбол
«Ростов» продлил контракт с Алексеем Ионовым
Полузащитник сборной России Алексей Ионов продлил контракт с "Ростовом", сообщается на сайте футбольного клуба.
Происшествия
Коронавирус у прилетевшего в Петербург гражданина КНР не подтвердился
У студента из Китая, госпитализированного ранее в Санкт-Петербурге, не обнаружили наличия коронавируса в организме.