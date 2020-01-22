Президент Владимир Путин считает неправильным включение в структуру власти России каких-то институтов, которые могут находиться над президентом. Это приведет к двоевластию, что губительно для страны.

Путин заявил о недопустимости двоевластия в России

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