Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин заявил о недопустимости двоевластия в России

Президент Владимир Путин считает неправильным включение в структуру власти России каких-то институтов, которые могут находиться над президентом. Это приведет к двоевластию, что губительно для страны.
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