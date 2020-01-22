Президент РФ Владимир Путин считает нецелесообразным создание в России некоего стабилизирующего института в период передачи власти, поскольку это подорвет авторитет главы государства и может привести к двоевластию.

с чего всё началось

Владимир Путин на встрече в образовательном центре "Сириус" прокомментировал идею ввести в России институт президентского наставника.

Путин заявил о недопустимости двоевластия в России

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