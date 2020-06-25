Президент России Владимир Путин заявил, что ни в коем случае никого нельзя принуждать участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Он отметил, что результаты не должны накручиваться.

Путин потребовал исключить накрутку явки на голосование по Конституции

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