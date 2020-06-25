Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Путин потребовал исключить накрутку явки на голосование по Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что ни в коем случае никого нельзя принуждать участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Он отметил, что результаты не должны накручиваться.
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Путин заявил о недопустимости «принудиловки» и накрутки явки на голосовании по поправкам

ТАСС07:43

Оттуда ветер дует: Общественная палата взялась за иностранные фейки о поправках

Известия14:42

Нельзя допускать принудиловки: Путин о голосовании по поправкам в Конституцию

Вести.Ru13:47

Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции

РБК08:51

Как Владимир Путин ознакомился с теми, кто будет наблюдать за наблюдателями

Коммерсантъ15:08

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

РИА Новости08:30

Путин: результаты голосования должны быть абсолютно достоверными и легитимными, нельзя допускать «принудиловки»

Интерфакс - Россия07:29
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Происшествия

Российский блогер разбился на мотоцикле под Тамбовом

Известия 17:32
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Общество

Как россияне смогут получить дополнительно по 10 тысяч рублей на детей

Пенсионый фонд выплатит по 10 тысяч рублей детям дополнительно к ежемесячному пособию в 5 тысяч рублей на малышей до 3 лет или единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые уже перечисляются россиянам, согласно указу президента России.
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Футбол

Сарри выразил недовольство комментариями главного тренера «Барселоны»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Миралема Пьянича в «Барселону».
Матч ТВ 17:29
Гаджеты

Назван важный недостаток будущих Mac на ARM-процессорах

Как было объявлено, теперь в ноутбуки и компьютеры Mac следующего поколения будут устанавливаться ARM-процессоры собственной разработки Apple, а не решения Intel на x86.
Вести.Ru 13:58
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Армия и оружие

Франция, Германия и Италия призвали прекратить боевые действия в Ливии

"Столкнувшись с растущей угрозой ухудшения ситуации в Ливии и региональной эскалации, Франция, Германия и Италия призывают все стороны ливийского конфликта немедленно и безоговорочно прекратить боевые действия и приостановить наращивание военных сил по всей стране", - отмечается в заявлении.
ТАСС 20:00
Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
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Шоу-бизнес

Дорогая мебель и натяжные потолки: новый ремонт в доме Ирины Акуловой

Ирина Акулова запустила и себя, и дом, в котором жила.
StarHit.ru 20:40
Политика

Трамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести дела с Россией и КНДР, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
Известия 18:51
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Политика

Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым

У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
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Происшествия

Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев

Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми).
РБК 07:42
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Происшествия

В Приамурье двоих силовиков задержали после нападения на фермера

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, 6 июня представители силовых структур совершили разбойное нападение с применением оружие на фермера в селе Новоспасск Архаринского района и похитили сельскохозяйственную технику.
Российская газета 04:29
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Происшествия

Сахалинец похитил почти 9 миллионов рублей и потратил их на ставки

Украденные средства злоумышленник истратил на букмекерские ставки.
Сахалин.Инфо 21:02
Общество

Расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущева завершено

Полиция города Кранстон (штат Род-Айленд) завершила расследование обстоятельств смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева.
ТАСС 14:59
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Общество

В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова

В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga 01:15
Экономика

Первый выкуп новостроек госкорпорацией ДОМ.РФ не состоялся

Торги должны были пройти в двух пилотных регионах — Воронежской области и Красноярском крае.
Единый ресурс застройщиков 12:43
Происшествия

ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве

Lenta.ru 05:20
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Происшествия

На военной базе в Иране произошел взрыв газа

ТАСС 20:31
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Авто

Немецкий дилер Lada требует возобновления поставок автомобилей

Телеканал 360° 20:23
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Шоу-бизнес

Константин Ивлев официально развелся с женой

SM News 15:49
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
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Наука

Мутации вируса препятствуют созданию универсальной вакцины от гриппа

По словам специалистов, отмечается постоянная мутация вируса, из года в год прививка становится все более совершенной, но универсального лекарства все еще нет.
Evo-rus.com 02:44
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Происшествия

Ефремов отказался усыновлять детей погибшего в ДТП водителя

АБН 06:57
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Общество

Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил награду мичману Ксении Кальчинской, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать.
Известия 07:35
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Происшествия

В центре Москвы теплоход с выпускниками врезался в набережную

РБК 18:32
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:55
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Наука

Самое маленькое в мире яйцо динозавра обнаружили в Японии

Принадлежит яйцо динозавру, жившему сто миллионов лет назад, сообщает Kyodo. Учёные произвели свои расчеты по осколкам скорлупы.
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Футбол

«Челси» принес «Ливерпулю» победу в чемпионате

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После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
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Общество

Запрет на продажу алкоголя на один день введут в Волгоградской области

В торговых точках Волгоградской области на один день ограничат торговлю алкоголем. Это связано с празднованием Дня молодежи.
Известия 05:57
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Кино

Создатели «Аватара 2» показали, как проходят съемки под водой

В официальном твиттер-аккаунте научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" опубликовали кадр со съемок второй части, на котором показали, как проходят съемки под водой.
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Как работают Яндекс.Новости?
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