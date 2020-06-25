Политика
Телеканал 360°Путин потребовал исключить накрутку явки на голосование по Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что ни в коем случае никого нельзя принуждать участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Он отметил, что результаты не должны накручиваться.
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Общество
Как россияне смогут получить дополнительно по 10 тысяч рублей на детей
Пенсионый фонд выплатит по 10 тысяч рублей детям дополнительно к ежемесячному пособию в 5 тысяч рублей на малышей до 3 лет или единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые уже перечисляются россиянам, согласно указу президента России.
MagadanMedia.ru 07:00
Футбол
Сарри выразил недовольство комментариями главного тренера «Барселоны»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Миралема Пьянича в «Барселону».
Матч ТВ 17:29
Гаджеты
Назван важный недостаток будущих Mac на ARM-процессорах
Как было объявлено, теперь в ноутбуки и компьютеры Mac следующего поколения будут устанавливаться ARM-процессоры собственной разработки Apple, а не решения Intel на x86.
Вести.Ru 13:58
Армия и оружие
Франция, Германия и Италия призвали прекратить боевые действия в Ливии
"Столкнувшись с растущей угрозой ухудшения ситуации в Ливии и региональной эскалации, Франция, Германия и Италия призывают все стороны ливийского конфликта немедленно и безоговорочно прекратить боевые действия и приостановить наращивание военных сил по всей стране", - отмечается в заявлении.
ТАСС 20:00
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Шоу-бизнес
Дорогая мебель и натяжные потолки: новый ремонт в доме Ирины Акуловой
Ирина Акулова запустила и себя, и дом, в котором жила.
StarHit.ru 20:40
Политика
Трамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести дела с Россией и КНДР, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
Известия 18:51
Политика
Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
Происшествия
Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев
Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми).
РБК 07:42
Происшествия
В Приамурье двоих силовиков задержали после нападения на фермера
Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, 6 июня представители силовых структур совершили разбойное нападение с применением оружие на фермера в селе Новоспасск Архаринского района и похитили сельскохозяйственную технику.
Российская газета 04:29
Происшествия
Сахалинец похитил почти 9 миллионов рублей и потратил их на ставки
Украденные средства злоумышленник истратил на букмекерские ставки.
Сахалин.Инфо 21:02
Общество
Расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущева завершено
Полиция города Кранстон (штат Род-Айленд) завершила расследование обстоятельств смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева.
ТАСС 14:59
Общество
В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga 01:15
Экономика
Первый выкуп новостроек госкорпорацией ДОМ.РФ не состоялся
Торги должны были пройти в двух пилотных регионах — Воронежской области и Красноярском крае.
Единый ресурс застройщиков 12:43
Авто
Немецкий дилер Lada требует возобновления поставок автомобилей
Телеканал 360° 20:23
Шоу-бизнес
Константин Ивлев официально развелся с женой
SM News 15:49
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Наука
Мутации вируса препятствуют созданию универсальной вакцины от гриппа
По словам специалистов, отмечается постоянная мутация вируса, из года в год прививка становится все более совершенной, но универсального лекарства все еще нет.
Evo-rus.com 02:44
Общество
Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил награду мичману Ксении Кальчинской, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать.
Известия 07:35
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:55
Наука
Самое маленькое в мире яйцо динозавра обнаружили в Японии
Принадлежит яйцо динозавру, жившему сто миллионов лет назад, сообщает Kyodo. Учёные произвели свои расчеты по осколкам скорлупы.
Большая Азия 23 июня в 12:55
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Общество
Запрет на продажу алкоголя на один день введут в Волгоградской области
В торговых точках Волгоградской области на один день ограничат торговлю алкоголем. Это связано с празднованием Дня молодежи.
Известия 05:57
Кино
Создатели «Аватара 2» показали, как проходят съемки под водой
В официальном твиттер-аккаунте научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" опубликовали кадр со съемок второй части, на котором показали, как проходят съемки под водой.
РИА Новости 17:14