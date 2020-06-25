Политика

ИзвестияИзвестияПутин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны. Также российский лидер подчеркнул, что результаты голосования не должны накручиваться.
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Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции

РБК08:51

Путин заявил о недопустимости «принудиловки» и накрутки явки на голосовании по поправкам

ТАСС07:46

Путин обсудил с Общественной палатой голосование по поправкам

РИА Новости08:30

Путин выступил против голосования «по принудиловке»

Lenta.ru07:32

Путин потребовал не накручивать явку на голосовании по Конституции

Коммерсантъ07:31

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

Известия07:38

Путин заявил о недопустимости принуждения при голосовании по поправкам

РЕН ТВ07:16
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Общество

Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования.
РИА Новости 08:35
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Общество

Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press.
Известия 08:17
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Кино

«Унесённые ветром» вернулись на HBO Max с комментариями о расизме

RT на русском 07:59
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Общество

Глава МВД Белоруссии обвинил Telegram-каналы в управлении протестами

Министр внутренних дел Белорусии Юрий Караев обвинил Telegram-каналы в управлении протестами, прошедшими в республике в минувшие выходные.
Lenta.ru 08:46
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал фото своего отца-генерала

Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
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Происшествия

Из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве

По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.
RT на русском 07:53
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Футбол

«Оренбург» объявил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе

РБК 08:36
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Политика

СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева

Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Интернет

У «Яндекс.Лавки» появилось собственное приложение

У сервиса быстрой доставки еды «Яндекс.Лавка» – проект «Яндекс.Такси» – появилось собственное мобильное приложение.
Ведомости 04:31
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Шоу-бизнес

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
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Политика

Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг

Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
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Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
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Общество

Ренато Усатого объявили в России в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого.
Вести.Ru 08:15
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Футбол

Сабалета, Нгакиа и Санчес покинут «Вест Хэм» 30 июня

Санчес защищал цвета «Вест Хэма» с лета 2018 года. 34-летний колумбиец в сезоне-2019/20 сыграл в девяти матчах за команду.
Sport24.ru 08:03
Политика

Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь

Россия окажется в числе последних стран, куда разрешат туристические поездки гражданам Финляндии.
Столица на Онего 08:48
Кино

Вышел трейлер драмы с Деппом и Паттинсоном «В ожидании варваров»

На YouTube опубликован трейлер американо-итальянской фантастической драмы колумбийского режиссера, обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского МКФ Сиро Герры "В ожидании варваров" (Waiting For The Barbarians).
Российская газета 07:03
Экономика

«Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале

«Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ вчера в 11:55
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Общество

В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов

Накануне.Ru вчера в 06:40
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Происшествия

На Кубани подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 24 июня 2020, 10:53 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 24 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:53
1,9K
Политика

МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму

RT на русском вчера в 20:39
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Происшествия

В Тульской области задержан полицейский, выбивавший показания силой

По версии следствия, 21 апреля 2020 года начальник отделения полиции «Куркинское» МО МВД России «Кимовский» выбил признательные показания у задержанного 32-летнего мужчину за кражу.
Тульские новости 07:00
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Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
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Шоу-бизнес

Продюсер рассказала о тайном романе Харламова с Серябкиной

По словам продюсера, в начале нулевых резидент Comedy Club и Ольга Серябкина тайно встречались.
CT news 07:07
Общество

В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском вчера в 10:05
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Политика

Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
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Политика

Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
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Космос

В Шанхае завершили строительство основной конструкции самого большого в мире планетария

Планетарий, пишет в среду местная газета Shanghai Daily, станет самым большим в мире.
ТАСС вчера в 07:56
Культура

Джон Уоррен после съемок в Курске ушел из шоу «Поедем, поедим»

Знаменитый британец Джон Уоррен после съемок программы в Курске ушел из шоу «Поедем, поедим».
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