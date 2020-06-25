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ИзвестияИзвестия

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны. Также российский лидер подчеркнул, что результаты голосования не должны накручиваться.В источнике
Подробнее о событии

О чем Путин поговорил с членами Общественной палаты

РЕН ТВ10:13

Путин заявил о недопустимости накрутки явки на голосовании по поправкам

РИА Новости08:30

Путин заявил о недопустимости «принудиловки» и накрутки явки на голосовании по поправкам

ТАСС07:46

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

Известия07:38

Путин потребовал не накручивать явку на голосовании по Конституции

Коммерсантъ07:31

Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции

РБК08:51

Путин: результаты голосования должны быть абсолютно достоверными и легитимными, нельзя допускать «принудиловки»

Интерфакс - Россия07:29
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Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК09:36
4,2K

Совфед обнаружил внешнюю атаку на голосование по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституции стало целью для «внешней атаки», заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает ТАСС.
Lenta.ru09:01
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В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru09:55
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Урну с бюллетенем журналиста Лобкова опечатали

Урну с аннулированным бюллетенем журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать по поправкам к конституции дважды, опечатали, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
РИА Новости10:15
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Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО

Около 120 операторов техосмотра направили письмо президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой пересмотреть принятые в прошлом году принципы реформы ТО, сообщает «Коммерсантъ».
РБК23:12
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ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ10:02

Матыцин прокомментировал открытое письмо легкоатлетов Владимиру Путину

Открытое письмо российских легкоатлетов Сергея Шубенкова, Анжелики Сидоровой и Марии Ласицкене к президенту РФ Владимиру Путину из-за ситуации в российской легкой атлетике было опубликовано во вторник.
РИА Новостивчера в 03:06
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