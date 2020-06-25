Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
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Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны. Также российский лидер подчеркнул, что результаты голосования не должны накручиваться.В источнике
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