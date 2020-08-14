Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Путин предложил созвать встречу членов СБ ООН и ФРГ по Ирану

Россия предлагает созвать онлайн-встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием руководителей ФРГ и Ирана, чтобы избежать обострения ситуации.В источнике
Владимир Путин
С учётом этого предлагаем в самое ближайшее время провести в онлайн формате встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием также руководителей ФРГ и Ирана. Цель — наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН.
Подробнее о событии
РИА Новости

Путин предложил провести онлайн-встречу глав стран — членов Совбеза ООН

РИА Новости10:36
Известия

Путин предложил созвать встречу членов СБ ООН и ФРГ по Ирану

Известия10:31
RT на русском

Путин заявил о недопустимости шантажа и диктата в Персидском заливе

RT на русском10:36
ТАСС

Путин предложил «пятерке», ФРГ и Ирану обсудить механизм безопасности в Персидском заливе

ТАСС10:28
Газета.Ru

Путин предложил провести онлайн-саммит «ядерной пятерки»

Газета.Ru10:23
Комсомольская правда

Путин заявил, что Россия останется приверженцем иранской ядерной сделки

Комсомольская правда10:54
РБК

Путин предложил создать механизм безопасности в зоне Персидского залива

РБК11:30

Украинские военные во время перемирия начали наступление в Донбассе

Вооруженные формирования Украины во время перемирия продвигаются в Донбассе к линии разделения, проводя инженерную разведку, обеспечивая инженерные коммуникации и связь далеко за местами своей дислокации.
МонаВиста10:26

В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
445

«Нимфоманка» возглавила рейтинг фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
234

В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ruвчера в 07:13
91

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
84