Это самые простые, насущные вопросы, с которыми люди сталкиваются каждый день, по сути дела, в своей жизни: ремонт домов, реконструкция инженерных сетей, благоустройство придомовых территорий и общественных пространств, парков, скверов, набережных.

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал крымских чиновников за недостаточное внимание к вопросам водоснабжения.

Путин заявил о недостаточном внимании к вопросу водоснабжения Крыма

Политика NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.

Политика Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине В декабре 2018 года в Киеве состоялся поместный собор, на котором в результате слияния двух неканонических церквей (Украинской православной церкви Киевского патриархата во главе с Денисенко и Украинской автокефальной православной церкви) была образована новая неканоническая структура, получившая название "Православная церковь Украины".

Шоу-бизнес Алла Пугачева прячет под париком черную повязку-оберег Некоторые решили, что из-под парика выбились настоящие волосы артистки, но на самом деле это была черная эластичная повязка шириной в четыре сантиметра.

Футбол В «Барселоне» ответили на слухи о возможной отставке Вальверде В «Барселоне» прокомментировали слухи о возможной отставке главного тренера клуба Эрнесто Вальверде после поражения в полуфинале Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (2:3). Ранее журналист Джоан Мария Поу заявил, что 13 января состоится заседание совета директоров каталонского клуба, на котором решится, продолжит ли 55-летний тренер работу с «Барселоной».

Здоровье В Пензенскую областную больницу поступило новое оборудование В четверг, 9 января, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил областную клиническую больницу имени Бурденко и осмотрел новой оборудование, которое было приобретено для медицинского учреждения.

Технологии Microsoft будет реже обновлять Windows Microsoft решил пересмотреть политику обновлений Windows. Теперь апргейд операционной системы будет происходить раз в год.

Армия и оружие Иран назвал ракетные удары по базам США началом крупной операции «Ракетные удары по одним из самых важных военных баз США стали началом крупной операции «Мученик Сулеймани», которая будет иметь продолжение во всем регионе», – сказал Хаджизаде, передает ТАСС со ссылкой на Fars News Agency.

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