Экономика
РБКПутин заявил о негативном влиянии на экономику из-за коронавируса
Президент Владимир Путин в ходе совещания с участием первого зампреда правительства Андрея Белоусова, министра энергетики Александра Новака и главы «Роснефти» Игоря Сечина заявил, что в экономике уже наблюдаются негативные последствия из-за распространения нового коронавируса, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось
На совещании с главами крупнейших нефтегазовых компаний президент РФ Владимир Путин заявил, что России хватит средств для «исполнения всех бюджетных и социальных обязательств» при ухудшении ситуации в мировой экономике, говорится на сайте Кремля.Собеседник05:28
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