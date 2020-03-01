Экономика
РБКПутин заявил о негативном влиянии на экономику из-за коронавируса
Президент Владимир Путин в ходе совещания с участием первого зампреда правительства Андрея Белоусова, министра энергетики Александра Новака и главы «Роснефти» Игоря Сечина заявил, что в экономике уже наблюдаются негативные последствия из-за распространения нового коронавируса, передает «РИА Новости».
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Общество
Первые три случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Чехии
Первые три случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Чехии, двое инфицированных находятся в пражской больнице, ещё один – в больнице города Усти-над-Лабем.
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Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Армия и оружие
Россия отказалась гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии после закрытия неба над Идлибом, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Экономика
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При технической стоимости метра в столице 97,2 тысячи рублей застройщики продают квартиры в среднем по 153,6 тысячи за квадрат.
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«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России
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Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.
Футбол
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Армия и оружие
Турецкая армия обстреляла военный аэродром в Алеппо
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«Барыс» обыграл «Металлург» в матче плей-офф КХЛ
Общество
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
Авто
Cоставлен топ-3 подержанных семиместных кроссоверов
Под капотом кроссовера установлен двигатель мощностью 140 лошадиных сил. Ранее эксперты составили топ-5 среднеразмерных кроссоверов.
Футбол
«Реал» назван фаворитом матча против «Барселоны»
Букмекеры представили котировки на центральный матч 26-го тура РПЛ, в котором «Реал» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» сыграет с «Барселоной».
Политика
США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение
Соглашение призвано положить начало выводу американских войск из Афганистана и межафганскому диалогу с участием талибов и правительства.
Происшествия
Трое журналистов «Sputnik Турция» освобождены
Задержанные в Анкаре три журналиста «Sputnik Турция» освобождены. Турецкая прокуратура не нашла в их действиях состава преступления.
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Общество
Папа римский пропустит мероприятие из-за простуды
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд
Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Авто
Названы главные ошибки водителей при доливе антифриза в автомобиль
Автомобиль, как и человек, нуждается в постоянном уходе со стороны своего владельца, а некоторые узлы - в постоянном доливе технических жидкостей.
Экономика
Россияне стали меньше тратить на покупки в интернете
Жители России на 13% стали меньше тратить на покупки в отечественных интернет-магазинах в 2019 году.
Армия и оружие
В Донбассе уничтожен очередной боевик ВСУ из бригады Черных запорожцев
В воскресенье, 1 марта, в Донбассе был уничтожен очередной украинский боевик из 72-й бригады ВСУ, приехавший убивать жителей ЛНР из Львовской области.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для промышленных потребителей
НАК «Нафтогаз Украины» в марте 2020 года решила снизить цены на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов.
Киберспорт
Natus Vincere прошли в полуфинал IEM Katowice 2020
Происшествия
В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей
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