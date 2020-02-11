с чего всё началось

Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.

Путин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста

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