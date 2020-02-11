Экономика
Газета.RuПутин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста
Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.
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Наука
Ученые создали мембрану позволяющую углекислому газу превращаться в топливо
07.02.20 Ученые создали водопроводящую мембрану, которая позволяет углекислому газу эффективно превращаться в метанол.
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев
Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин встречается с канадской миллионершей
Артист Прохор Шаляпин подтвердил, что он встречается с миллионершей по имени Татьяна.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае превысило тысячу человек
За истекшие сутки число больных пневмонией нового типа увеличилось по стране почти на 2,5 тысячи, смертельных случаев - на 108.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезного заболевания
Космос
Ученые разгадали 40-летнюю загадку о таинственных космических полях
Общество
Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175
Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
Здоровье
В Волгоградской области есть потребность в лечащих врачах
Ранее сообщалось, что по поручению Президента в медицинских вузах и ссузах Волгоградской области увеличат количество целевых мест, по самым дефицитным специальностям целевиками станут до 100% от числа обучающихся.
Хоккей
«Спартак» оформил выход в плей-офф КХЛ
Шоу-бизнес
Джо Джонас и Софи Тернер станут родителями
Софи Тернер и Джо Джонас ждут ребенка.
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.
Происшествия
В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины
Единоборства
Нурмагомедов возглавил рейтинг лучших бойцов мира по версии Sherdog
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Общество
Шарапова пришла на вечеринку «Оскара» в полупрозрачном платье
Российская теннисистка Мария Шарапова посетила вечеринку после вручения престижной кинопремии "Оскар", прошедшей в Лос-Анджелесе.
Культура
Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»
Кино
Российский прокат возглавили «Хищные птицы»
На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Игры
Звездный состав Squadron 42. Видеосравнение реальных актеров и их виртуальных версий
На фанатском YouTube-канале Star Citizen France появилось видео о Squadron 42, посвящённое сравнению персонажей, задействованных в игре с реальными актерами.
Шоу-бизнес
Внук Елизаветы II объявил о разводе
Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс заявил о разводе с женой Отам. Пара провела в браке 12 лет, сообщает The Sun.
Шоу-бизнес
Дочь Андрея Аршавина отметила второй день рождения без него
Вчера младшей дочери скандально известного Андрея Аршавина исполнилось три года.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Космос
В космос без ракеты: американская SpinLaunch разрабатывает электромагнитную «катапульту»
Как считают в SpinLaunch, спутники весом до 100 кг можно было бы запускать без ракетоносителя — с помощью большой электромагнитной центрифуги.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.