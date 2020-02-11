Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста

Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%, а 5—7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых» — сказал
 президент.
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Путин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста

Газета.Ru06:42

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Креативный капитал

Российская газетавчера в 10:52
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Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
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Общество

На Украине за газ заплатят даже те, кто его не потребляет

В случае отсутствия потребления газа всё равно придётся платить, но немного меньше. Газ на Украине товар стратегический.
Новостной фронт вчера в 09:45
Авто

Стало известно имя первого электрического кроссовера от Skoda

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Боливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра

Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
RT на русском 12:12
Происшествия

Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска

Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
REGNUM 06:28
Кино

Южнокорейская кинолента «Паразиты» получила «Оскар» за лучший фильм

Кинолента «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо удостоена премии «Оскар» за лучший фильм года.
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Слуцкий ответил на шутку Дзюбы в Instagram

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Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento

Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
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В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

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«Лион» обыграл «Марсель» и вышел в полуфинал Кубка Франции

В матче 1/4 финала Кубка Франции «Лион» принимал «Марсель».
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В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях употребления снюса

Длительное употребление снюса может стать причиной развития рака пищевода и легких, а также поджелудочной железы.
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В Минске прошла встреча контактной группы по Донбассу

Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины состоялось в Минске 12 февраля, в день пятилетия подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений.
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри на пресс-конференции перед кубковым матчем с «Миланом» назвал работу на почте лёгкой.
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Армия и оружие

В Госдепе США раскритиковали действия Турции в Ливии

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«Спартак» одержал победу на клубном ЧМ по пляжному футболу

Московский «Спартак» стартовал на клубном чемпионате мира по пляжному футболу победой над швейцарским «Грассхоппером» со счетом 8:1. Турнир проходит в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».
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Кокорин провел встречу с президентом «Сочи»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин провел встречу с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом, сообщает Sport24.
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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
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Стартовали тесты обновленного Volkswagen Tiguan

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В сети появилось видео танцующего в ночном клубе Зеленского

Пользовательница сети опубликовала ролик, на котором запечатлен танцующий президент Украины Владимир Зеленский.
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