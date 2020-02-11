с чего всё началось

Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.

Путин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста

Политика Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.

Происшествия Петербурженка рассказала о побеге из карантина по коронавирусу Молодая жительница Петербурга, которая была госпитализирована в городскую инфекционную больницу им. Боткина после возвращения из КНР, сломав замок, сбежала из стационара после нескольких дней изоляции и подробно рассказала о побеге на своей личной странице в социальной сети.

Общество Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети» Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.

Авто Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.

Кино В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов» В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.

Культура Пугачева прокомментировала эвакуацию на премьере фильма «Лед 2» Алла Пугачева прокомментировала эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма "Лед 2". Как сообщает "Газета.ру", в момент, когда в кинотеатре сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой начала петь песню "Озеро надежды" Пугачевой.

Политика В Минске прошла встреча контактной группы по Донбассу Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины состоялось в Минске 12 февраля, в день пятилетия подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений.

Армия и оружие В Госдепе США раскритиковали действия Турции в Ливии В Белом доме отрицательно относятся к действиям Анкары на территории Ливии, заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер, подчеркнув, что Вашингтон пытается отговорить турецкую сторону от таких решений.