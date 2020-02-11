Экономика
Газета.RuПутин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста
Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%, а 5—7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых» — сказал президент.RT на русском07:16
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Политика
Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
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В Португалии арестовали счета богатейшей женщины с гражданством России
Португальский суд арестовал счета богатейшей женщины Африки, уроженки СССР и гражданки России Изабель душ Сантуш.
Космос
Зафиксирован сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней
Ученые получили сигнал из космоса, который повторяется каждые 16 дней.
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Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
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В Сеть выложили полный сценарий фильма «Морбиус»
Изучить полное описание фильма подробнее можно на Reddit.
Происшествия
Петербурженка рассказала о побеге из карантина по коронавирусу
Молодая жительница Петербурга, которая была госпитализирована в городскую инфекционную больницу им. Боткина после возвращения из КНР, сломав замок, сбежала из стационара после нескольких дней изоляции и подробно рассказала о побеге на своей личной странице в социальной сети.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
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На Украине за газ заплатят даже те, кто его не потребляет
В случае отсутствия потребления газа всё равно придётся платить, но немного меньше. Газ на Украине товар стратегический.
Авто
Стало известно имя первого электрического кроссовера от Skoda
Политика
Боливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра
Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
Происшествия
Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска
Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
Кино
Южнокорейская кинолента «Паразиты» получила «Оскар» за лучший фильм
Кинолента «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо удостоена премии «Оскар» за лучший фильм года.
Футбол
Слуцкий ответил на шутку Дзюбы в Instagram
Авто
Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Культура
Пугачева прокомментировала эвакуацию на премьере фильма «Лед 2»
Алла Пугачева прокомментировала эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма "Лед 2". Как сообщает "Газета.ру", в момент, когда в кинотеатре сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой начала петь песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских оккупантов.
Футбол
«Лион» обыграл «Марсель» и вышел в полуфинал Кубка Франции
В матче 1/4 финала Кубка Франции «Лион» принимал «Марсель».
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях употребления снюса
Длительное употребление снюса может стать причиной развития рака пищевода и легких, а также поджелудочной железы.
Политика
В Минске прошла встреча контактной группы по Донбассу
Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины состоялось в Минске 12 февраля, в день пятилетия подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений.
Футбол
Почта Италии ответила на снисходительные слова Сарри в свой адрес
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри на пресс-конференции перед кубковым матчем с «Миланом» назвал работу на почте лёгкой.
Армия и оружие
В Госдепе США раскритиковали действия Турции в Ливии
В Белом доме отрицательно относятся к действиям Анкары на территории Ливии, заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер, подчеркнув, что Вашингтон пытается отговорить турецкую сторону от таких решений.
Футбол
«Спартак» одержал победу на клубном ЧМ по пляжному футболу
Московский «Спартак» стартовал на клубном чемпионате мира по пляжному футболу победой над швейцарским «Грассхоппером» со счетом 8:1. Турнир проходит в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».
Футбол
Кокорин провел встречу с президентом «Сочи»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин провел встречу с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом, сообщает Sport24.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
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Кардозу может перейти из «Динамо» в «Тамбов»
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Стартовали тесты обновленного Volkswagen Tiguan
Общество
В сети появилось видео танцующего в ночном клубе Зеленского
Пользовательница сети опубликовала ролик, на котором запечатлен танцующий президент Украины Владимир Зеленский.