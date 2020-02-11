Экономика
Газета.RuПутин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста
Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%, а 5—7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых» — сказал президент.RT на русском07:16
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Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
Кино
Фильм «Паразиты» получил главную премию «Оскар 2020»
Премию "Оскар 2020" в номинации "лучший фильм" получила южнокорейская драма "Паразиты".
Происшествия
В переходе у московского метро обнаружили младенца
В подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" московского метро сотрудники метрополитена обнаружили брошенного младенца.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Наука
Алгоритм поиска школьников с повышенной тревожностью создадут в России
Российские исследователи создают алгоритм, чтобы выявить пользователей «ВКонтакте», проявляющие склонность к агрессии, тревожности и стрессу.
Происшествия
В петербургском торговом центре молодые люди подрались с охраной
Сотрудники охраны ТРЦ "Галерея" задержали молодых людей и отвели на охранный пункт для выяснения обстоятельств инцидента.
Политика
Среди кандидатов в президенты США не осталось афроамериканцев
63-летний Патрик накануне, 11 февраля, занял одно из последних мест на праймериз Демократической партии в Нью-Гэмпшире.
Армия и оружие
Страны НАТО договорились усилить миссию в Ираке
Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке. Об этом сообщил в Twitter генсек альянса Йенс Столтенберг.
Футбол
Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»
На сей раз спортсмена раскритиковали за провокационную Instagram-историю, в которой россиянин, сфотографировал парикмахера с азиатской внешностью и пошутил про коронавирус.
Общество
Крупнейшую мировую IT-выставку отменили из-за коронавируса
Организаторы Всемирного мобильного конгресса, который должен был пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля, отменили мероприятие на фоне вспышки коронавируса.
Общество
На пляже Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского зверя
На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили останки загадочного морского существа, выброшенные на пляж ураганом «Сиара».
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Гол нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году был признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии журнала ESPN.
Происшествия
Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу
В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Наука
Биологи научились определять возраст человека по его микробиому
Армия и оружие
ВВС США остановили разработку гиперзвукового оружия
Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что ВВС США остановили разработку гиперзвукового оружия.
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Культура
Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали
Напомним, что в январе 2019 года Собчак запустила собственное YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», в котором берёт интервью у известных людей.
Космос
Пойман повторяющийся каждые 16 дней сигнал из глубокого космоса
Каждые 16 дней из космоса на Землю поступает мощный радиовсплеск, который повторяется на основе регулярного цикла.
Общество
«Радио Свобода» внесли в список СМИ-иноагентов
Министерство юстиции России внесло «Радио Свобода» в список СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Космос
Орбиты помогли разграничить коричневые карлики и теплые юпитеры
Астрономы выяснили, что коричневые карлики и теплые юпитеры — принципиально разные классы объектов, даже несмотря на близкие массы.
Футбол
Караев, находившийся на просмотре в ЦСКА, вернётся в «КамАЗ»
Гаджеты
Xiaomi выпустила шпионский гаджет за $14
Авто
Fiat показал новое поколение бюджетного пикапа Fiat Strada
Легендарный пикап Fiat Strada собирается на заводе в Бразилии на протяжении последних 22 лет, однако в ближайшее время состоится премьера обновленной версии.
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Общество
Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах
Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.