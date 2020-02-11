Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста

Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.
Читать в источнике
Комментировать492
с чего всё началось
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%, а 5—7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых» — сказал
 президент.
RT на русском07:16

Подробнее о событии

Путин: задача экономической повестки - прирост инвестиций в 5-7%

Аргументы и Факты09:27

Путин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста

Газета.Ru06:42

Путин рассказал о главной задаче экономической повестки

RT на русском07:16

Путин поручил запустить новый инвестиционный цикл для ускорения роста экономики

ТАСС06:38

Путин назвал основную задачу в экономике

Lenta.ru07:49

Путин: заявленные социальные планы надо обеспечить финансированием

РИА Новости06:02

Креативный капитал

Российская газетавчера в 10:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 12:29, Ашберн
Гаджеты

«Ростех» представил защищенные компьютеры для российских предприятий

Корпорация «Ростех» представила новые компьютеры ЭЛИК на базе российских процессоров «Эльбрус».
Экономика сегодня 11:56
Происшествия

Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон

RT на русском 11:43
Общество

На Украине за газ заплатят даже те, кто его не потребляет

В случае отсутствия потребления газа всё равно придётся платить, но немного меньше. Газ на Украине товар стратегический.
Новостной фронт вчера в 09:45
Футбол

Слуцкий ответил Дзюбе на шутку и сравнил его с деревом

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ответил на шутки нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 10:27
Армия и оружие

Коалиция США: обстрелявшие местных жителей в Сирии военные защищались

Военнослужащие возглавляемой США коалиции, открывшие огонь по группе местных жителей в окрестностях города Камышлы на востоке Сирии, действовали в рамках самообороны, говорится в заявлении международной коалиции.
РИА Новости 08:14
Энергетика

В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС

Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Известия 05:32
Политика

Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Вести.Ru 10:40
Шоу-бизнес

Алла Пугачева вышла в свет в молодежном образе

В кинотеатре «Октябрь» на премьере фильма «Лёд-2» Примадонна появилась в молодёжной одежде.
Uznayvse.ru вчера в 04:40
Политика

В Минске начала работу контактная группа

В Минске на очередное заседание собралась в среду контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины.
ТАСС 03:43
Шоу-бизнес

Александра Яковлева позировала без волос после химиотерапии

Недавно в микроблоге 62-летней кинодивы появились фотографии, где та запечатлена после очередной химиотерапии на ферме у Алены Максимовой.
WomanHit.ru 02:35
Политика

Медведчук призвал Киев предоставить гарантии безопасности Донбассу

Вернуть всю территорию Донбасса под контроль Киева можно только через предоставление гарантий безопасности жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, считает глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
РИА Новости 12:12
Политика

Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Ведомости 01:18
Происшествия

Больной раком экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в суде

В Москве в зале Чертановского суда бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался совершить самоубийство после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Газета.Ru 07:32
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

В сети появились фотографии застолья с участием осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева в колонии.
Lenta.ru 07:44
Политика

В Раде предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

В Верховной раде предложили России компромисс: возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки по переговорам о ситуации в Донбассе.
Газета.Ru 04:07
Происшествия

Опубликовано видео с оставленным у перехода метро младенцем

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с младенцем, которого оставили у перехода станции метро «Парк Победы» в Москве.
Известия 04:39
Здоровье

Отец умершего от СМА мальчика вышел на одиночный пикет в Красноярске

Сегодня, 12 февраля, отец Захара и Добрыни Никита Рукосуев вышел на одиночный пикет на площади Революции – напротив здания краевого правительства.
Московский Комсомолец 03:15
Экономика

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
RT на русском 08:08
Кино

В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru 06:43
Армия и оружие

Кремль ответил Эрдогану на обвинения в атаках на гражданских в Идлибе

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о нападении сирийских и российских военных якобы на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
REGNUM 10:38
Авто

Компания Nikola представила конкурента электрического пикапа Tesla

Основными конкурентами новинки называются Tesla Cybertruck, Rivian R1T и электрический пикап Hummer.
AutoNews вчера в 08:28
Происшествия

В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

REGNUM вчера в 07:19
Здоровье

На Урале женщина 327 раз звонила в поликлинику для вызова врача

Жительница города Златоуста 327 раз позвонила в поликлинику, чтобы вызвать на дом детского врача, рассказала депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.
РИА Новости 09:30
Кино

Впервые в российский прокат выйдет «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта

Фильм британского режиссёра Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1981 года впервые выйдет на экранах российских кинотеатров.
News.ru 04:54
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Вести.Ru вчера в 05:12
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Общество

Боливия приостановила совместный с «Росатомом» проект ядерного центра

Правительство Боливии приостанавливает совместный с "Росатомом" проект по строительству в стране ядерного центра, сообщило боливийское агентство ядерной энергетики (ABEN).
РИА Новости 11:41
Общество

Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни

Археологи обнаружили пещеру с останками людей в испанских Пиренеях. Соответствующий отчет появился в журнале Nature.
Политическая Экспертиза 05:17
Общество

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Политика

На Украине предложили продать земли для «защиты» от России

Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".
Газета.Ru вчера в 21:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное