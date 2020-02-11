Экономика
Газета.RuПутин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста
Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить524
с чего всё началось
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 10:52, Ашберн
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Политика
Казахстан предложил России свое участие в «Силе Сибири — 2»
Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев в ходе встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири-2" по территории республики с дальнейшим присоединением к газопроводной системе Китая "Запад – Восток", сообщила пресс-служба казахстанского министерства энергетики.
Наука
Ученые узнали, почему вирусы летучих мышей смертельно опасны
12.02.2020 Одна из версий возникновения китайского коронавируса состоит в том, что он передался человеку от летучих мышей.
Гаджеты
Apple выпустит удешевлённую версию наушников AirPods Pro
В отчете, описывающем работу цепочки поставок Apple на фоне продолжающейся вспышки коронавируса, упоминается, что компания работает над новым наушниками под названием AirPods Pro Lite.
Политика
Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
Политика
Порошенко признал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью»
"Девятнадцатичасовые" переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате "нормандской четверки" в феврале 2015 года в Минске бывший украинский лидер Петр Порошенко считает "самой ужасной ночью" в своей жизни.
Политика
В апреле у россиян может появиться еще один выходной день
День голосования по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году может быть объявлен выходным.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Гаджеты
На российские предприятия поступит российская линейка компьютеров ЭЛИК
Государственная корпорация Ростех представила прототипы новых компьютеров ЭЛИК, которые будут поставляться федеральным службам и компаниям.
Общество
Читинец принес валежник в приемную Путина, требуя газификации города
К письму, которое блогер принес в приемную Владимира Путина в Чите, была приложена связка валежника и кусок угля.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы
Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.
Здоровье
На Урале женщина 327 раз звонила в поликлинику для вызова врача
Жительница города Златоуста 327 раз позвонила в поликлинику, чтобы вызвать на дом детского врача, рассказала депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.
Наука
Рак развивается из-за воздействия патогенов
Ученые Немецкого онкологического исследовательского центра клиническим путем установили, что многие формы рака вызываются вирусами, бактериями и другими инфекционными паразитами.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Шоу-бизнес
Актриса Александра Яковлева показала фото без волос после химиотерапии
Недавно артистка показала фото, на котором запечатлена после очередной химиотерапии.
Политика
Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Политика
Коммунисты включили сирену на заседании комитета Саратовской облдумы
Сегодня вечером заседание комитета Саратовской облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению прервано из-за действий депутатов от КПРФ.
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan выкатили на тесты
Компания Volkswagen выкатила на тестовые испытания обновленный Tiguan.
Авто
Toyota Land Cruiser получил спецверсию Sahara Horizon
Заказать Land Cruiser 200 Sahara Horizon можно за 129 090 австралийских долларов, то есть примерно за 5,5 млн рублей по текущему курсу.
Армия и оружие
Турция перебрасывает в Идлиб ракетные комплексы
Футбол
Слуцкий ответил на шутку Дзюбы, сравнив его с деревом
Тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ответил нападающему "Зенита" Артему Дзюбе, который сравнил его с персонажем мультфильма "Тайна третьей планеты".
Общество
Фигуристка Медведева намерена сделать важное объявление
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что намерена сделать важное объявление.
Политика
Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»
На пост руководителя «Газпром-медиа» есть и другие кандидатуры, Жаров – лишь одна из них, предупреждает федеральный чиновник.
Футбол
Мурило не против выступать за сборную России
Защитник «Локомотива» Серкейра Мурило не исключил, что может в будущем выступать за сборную России.
Авто
Технические характеристики машины Ferrari SF1000
По окончании презентации команда Ferrari опубликовала на своём официальном сайте технические данные новой машины, получившей название SF1000.
Футбол
ЦСКА объявил, что не подпишет контракт с Караевым
Происшествия
Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу
В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.