с чего всё началось

Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.

Путин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста

Политика Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.

Политика Казахстан предложил России свое участие в «Силе Сибири — 2» Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев в ходе встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири-2" по территории республики с дальнейшим присоединением к газопроводной системе Китая "Запад – Восток", сообщила пресс-служба казахстанского министерства энергетики.

Гаджеты Apple выпустит удешевлённую версию наушников AirPods Pro В отчете, описывающем работу цепочки поставок Apple на фоне продолжающейся вспышки коронавируса, упоминается, что компания работает над новым наушниками под названием AirPods Pro Lite.

Политика Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.

Политика Порошенко признал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью» "Девятнадцатичасовые" переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате "нормандской четверки" в феврале 2015 года в Минске бывший украинский лидер Петр Порошенко считает "самой ужасной ночью" в своей жизни.

Происшествия Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.

Шоу-бизнес Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.

Наука Рак развивается из-за воздействия патогенов Ученые Немецкого онкологического исследовательского центра клиническим путем установили, что многие формы рака вызываются вирусами, бактериями и другими инфекционными паразитами.

Политика Коммунисты включили сирену на заседании комитета Саратовской облдумы Сегодня вечером заседание комитета Саратовской облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению прервано из-за действий депутатов от КПРФ.

Авто Toyota Land Cruiser получил спецверсию Sahara Horizon Заказать Land Cruiser 200 Sahara Horizon можно за 129 090 австралийских долларов, то есть примерно за 5,5 млн рублей по текущему курсу.

Общество Фигуристка Медведева намерена сделать важное объявление Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что намерена сделать важное объявление.

Авто Технические характеристики машины Ferrari SF1000 По окончании презентации команда Ferrari опубликовала на своём официальном сайте технические данные новой машины, получившей название SF1000.