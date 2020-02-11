Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста

Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%, а 5—7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых» — сказал
 президент.
RT на русском07:16

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Путин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста

Газета.Ru06:42

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Российская газетавчера в 10:52
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Пропавший во время пожара на шахте в Заполярье горняк найден живым

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В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
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Lenta.ru 02:18
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RT на русском 11:43
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В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru 06:43
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Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков

Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
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Шоу-бизнес

В семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Известная российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вновь стали родителями.
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Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Вести.Ru 10:40
Происшествия

На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразились уже 175 человек

REGNUM вчера в 19:24
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
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Космос

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Япония вывела на орбиту спутник-шпион «Когаку-7», предназначенный для съемки местности и сбора информации.
Политическая Экспертиза 09 февраля в 19:10
Гаджеты

Складной смартфон Motorola Razr с гибким экраном прошел краш-тест

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Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала Interview

Напомним, что в сентябре прошлого года подписчики актрисы были возмущены тем, что на лице Энистон было много фотошопа после съемки для журнала InStyle.
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Ученые советуют беременным женщинам отказаться от косметики

Результаты исследований свидетельствовали о том, что вероятность появления избыточного веса у ребенка возрастала при содержании большого количество бутилпарапена в женском организме.
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Наука

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Новый метод нашли британские исследователи, которые совместили в одной технологии звук и свет.
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Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство

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Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.
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Технологии

МТС запустил площадку ИТ-продуктов для микробизнеса и самозанятых

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Армия и оружие

Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе

Министры обороны стран НАТО обсуждали на встрече в среду ситуацию в сирийском городе Идлиб и призвали остановить удары по гражданскому населению, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам министерской встречи.
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Армия и оружие

В Идлибе сбили вертолет сирийской армии

Аргументы и Факты вчера в 08:05
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Волочковой снова вышла в свет с мачехой

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Вода для Крыма пойдет в обход Донбасса

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Общество

Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

В Москве местная жительница в истерике побила таксиста кулаками и осыпала мужчину оскорблениями из-за отказа ее везти.
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Политика

Мишустин назначил нового замглавы Минэкономразвития России

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением назначил Татьяну Илюшникову новым заместителем министра экономического развития.
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