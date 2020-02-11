Экономика
Газета.RuПутин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста
Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%, а 5—7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых» — сказал президент.RT на русском07:16
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Политика
Во фракции «Слуга народа» заявили о хронической усталости у Зеленского
Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия считает, что Владимир Зеленский за время президентства стал жёстче и у него появилась хроническая усталость.
Происшествия
В переходе московского метро нашли брошенного младенца
В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Политика
В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР
Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Происшествия
Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Шоу-бизнес
В семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Известная российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вновь стали родителями.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Происшествия
На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразились уже 175 человек
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Космос
Япония произвела успешный запуск спутника-шпиона
Япония вывела на орбиту спутник-шпион «Когаку-7», предназначенный для съемки местности и сбора информации.
Гаджеты
Складной смартфон Motorola Razr с гибким экраном прошел краш-тест
Общество
Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала Interview
Напомним, что в сентябре прошлого года подписчики актрисы были возмущены тем, что на лице Энистон было много фотошопа после съемки для журнала InStyle.
Наука
Ученые советуют беременным женщинам отказаться от косметики
Результаты исследований свидетельствовали о том, что вероятность появления избыточного веса у ребенка возрастала при содержании большого количество бутилпарапена в женском организме.
Наука
Физики придумали новую светозвуковую технологию передачи данных
Новый метод нашли британские исследователи, которые совместили в одной технологии звук и свет.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Политика
Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.
Технологии
МТС запустил площадку ИТ-продуктов для микробизнеса и самозанятых
МТС запустил онлайн-площадку, где клиенты могут без установки специального ПО и сторонних приложений подключить IT-сервисы для бизнеса.
Происшествия
В «Галерее» группа молодых людей подралась с охраной ТЦ
Армия и оружие
Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
Министры обороны стран НАТО обсуждали на встрече в среду ситуацию в сирийском городе Идлиб и призвали остановить удары по гражданскому населению, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам министерской встречи.
Армия и оружие
В Идлибе сбили вертолет сирийской армии
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Волочковой снова вышла в свет с мачехой
В светской тусовке стали замечать, что 14-летняя дочь Анастасии Волочковой в последнее время все чаще появляется на людях с мачехой, ведущей "Доброго утра" Еленой Николаевой, чем с родной матерью.
Политика
Вода для Крыма пойдет в обход Донбасса
Возмутителем спокойствия стал глава крупнейшей в Верховной раде Украины фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, допустивший возможность возобновления поставок днепровской воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу со стороны России.
Общество
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
В Москве местная жительница в истерике побила таксиста кулаками и осыпала мужчину оскорблениями из-за отказа ее везти.
Политика
Мишустин назначил нового замглавы Минэкономразвития России
Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением назначил Татьяну Илюшникову новым заместителем министра экономического развития.