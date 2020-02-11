Экономика
Газета.RuПутин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста
Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%, а 5—7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых» — сказал президент.RT на русском07:16
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Политика
Семь пожизненных сенаторов могут появиться в Совфеде
Согласно поправкам в Конституцию, в Совете Федерации могут появиться семь пожизненных сенаторов, которые должны вывести на новый уровень принципы обратной связи с народом, пишет "Российская газета".
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Новые данные о характеристиках ускорителя AMD Arcturus
Кодовое обозначение ускорителей нового поколения давно известно — Arcturus, но характеристики до последнего момента оставались тайной.
Футбол
Отец Кузяева исключил вариант с уходом из «Зенита»
Полузащитник сборной России Далер Кузяев доволен своим положением в «Зените» и не рассматривает вариант со сменой клубной прописки.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Общество
СМИ сообщили, что Коби Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля
Напомним, Коби Брайант погиб при крушении вертолета в американском штате Калифорния.
Происшествия
Сбежавшую из инфекционной больницы в Петербурге пациентку оштрафуют
Жительница Петербурга, госпитализированная в Боткинскую больницу, будет оштрафована за самовольный побег из медицинского учреждения.
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Шоу-бизнес
47-летняя Алена Бабенко показала идеальную растяжку
Многие обратили внимание на растяжку артистки. По мнению поклонников, их кумир в прекрасной форме.
Общество
На пляже Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского зверя
На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили останки загадочного морского существа, выброшенные на пляж ураганом «Сиара».
Политика
Боливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра
Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Авто
Tesla удаленно лишит быстрой зарядки восстановленные после ДТП машины
Компания Tesla решилась на радикальные шаги, чтобы помешать восстанавливать списанные после ДТП в утиль автомобили.
Шоу-бизнес
Лопырева впервые показала лицо годовалого сына крупным планом
В комментариях подписчики отметили, что мальчик очень похож на своего отца.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала фанатам, что «занималась волосиками»
По мнению самой теледивы, получилось «натурально, стильно и свежо». А фанаты разделились на два лагеря, отмечает Леди майл.
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Футбол
Слуцкий ответил Дзюбе на шутку и сравнил его с деревом
Футбол
Мостовой раскритиковал стремление Мурило играть за сборную России
Бывший футболист сборной России, спортивный эксперт Александр Мостовой отреагировал на слова защитника «Локомотива» Мурило Серкейры, который не против выступать за национальную команду РФ.
Фигурное катание
Константинова тренируется в академии Плющенко
Плющенко от комментариев отказался. Ранее стало известно, что 19-летняя Константинова покинула группу тренера Валентины Чеботаревой.
Общество
Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала в эффектной фотосессии
Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон провела потрясающую съемку для журнала Interview, приуроченную к своему дню рождения.
Происшествия
Росгвардейцы стали фигурантами как минимум 10 новых уголовных дел
Произвол сотрудников отдела вневедомственной охраны по Красногвардейскому району Никиты Лаврентьева и Александра Бойкова был выявлен благодаря 16-летнему подростку, которого росгвардейцы остановили на улице и инсценировали изъятие у него наркотиков.
Гаджеты
На чехлы для неанонсированного iPhone SE 2 уже открыт приём заказов
Происшествия
В петербургском торговом центре молодые люди подрались с охраной
Сотрудники охраны ТРЦ "Галерея" задержали молодых людей и отвели на охранный пункт для выяснения обстоятельств инцидента.
Политика
Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединить две страны
Напомним, 12 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщило, что Путин пытался убедить Лукашенко объединить Россию и Белоруссию — и это позволило бы российскому президенту продлить срок своих властных полномочий.
Общество
Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни
Археологи обнаружили пещеру с останками людей в испанских Пиренеях. Соответствующий отчет появился в журнале Nature.