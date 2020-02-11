Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста

Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%, а 5—7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых» — сказал
 президент.
RT на русскомвчера в 07:16

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Путин назвал основную задачу в экономике

Lenta.ruвчера в 07:49

Путин рассказал о главной задаче экономической повестки

RT на русскомвчера в 07:16

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Путин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста

Газета.Ruвчера в 06:42

Путин: заявленные социальные планы надо обеспечить финансированием

РИА Новостивчера в 06:02

Путин поручил запустить новый инвестиционный цикл для ускорения роста экономики

ТАССвчера в 06:38
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Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт из-за отказа в прокате

Представитель проекта Дарья Виолина сообщила о подаче иска в Арбитражный суд Москвы.
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Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
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Marvel’s Avengers выйдет в Steam

Новая игра по «Мстителям» от Crystal Dynamics выйдет в Steam. Страница Marvel's Avengers появилась в магазине площадки, принадлежащей Valve.
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Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

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Водонаева рассказала о допросе в полиции

РИА Новости 13:13
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На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
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Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
ИжевскИнфо.РУ 01:46
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
РБК вчера в 09:54
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru вчера в 02:18
Музыка

В Москве проходит фестиваль и вручение премий «Чартова дюжина»

13 февраля в Москве на ВТБ Арене пройдет XIII музыкальный фестиваль «Чартова дюжина» и вручение премий НАШЕго Радио.
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Общество

После визита Глеба Никитина в Балахну глава района ушел в отставку

Глеб Никитин обратил внимание главы Балахнинского района Алексея Левковича на то, что сквер завален снегом.
Патриоты Нижнего 14:10
Авто

Продемонстрировали обновленный Citroen C3

Модель C3 доступна в двух новых цветах Elixir Red и Spring Blue, с четырьмя оттенками крыши и таким же количеством стайлинг-пакетов.
CarsWeek.ru 11 февраля в 10:06
Политика

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Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 11:09
Интернет

Количество пользователей WhatsApp достигло двух миллиардов

Информация о рекордном числе пользователей системы обмена текстовыми сообщениями появилась на официальном сайте WhatsApp.
Ореанда-Новости вчера в 12:50
Происшествия

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выиграл судебный процесс против затопившей его квартиру соседки сверху.
Известия 10:23
Политика

Мишустин предложил оптимизировать штат министерств и ведомств

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил министерства и ведомства до 1 апреля представить предложения по оптимизации структуры и численности своих организаций, передает «Интерфакс».
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Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Общество

Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн

Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
Retailer.ru 07:38
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
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DOOM Eternal: почти 13 минут мультиплеерного режима Battlemode

Игромания.ру 02:52
Космос

Космический зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу

Как передает ИА REGNUM, Solar Orbiter предназначен для исследования Солнца, включая полярные части звезды, недоступные для наблюдения с Земли.
Замана 11 февраля в 17:00
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Политика

Путин принял предложение о запрете на отчуждение территорий России

Президент России Владимир Путин одобрил идею внесения в Конституцию РФ запрета на отчуждение территорий России, сообщает ТАСС.
Москва 24 09:29
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Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма

В Херсонской области Украины будет построен городок для переселенцев из Крыма.
Известия 13:04
Экономика

Годовая инфляция в январе в России оказалась ниже уровня США

Годовая инфляция в России в январе 2020 года оказалась ниже, чем в США, следует из данных Росстата и американского Минтруда.
РБК 11:06
Армия и оружие

В Ираке ракетами обстреляна военная база США

На севере Ирака военная база США подверглась ракетному обстрелу, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Скай ньюс - Арабия".
Российская газета 13:24
Биатлон

Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

RT на русском 08:01
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В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Neva.Today вчера в 22:38
Общество

На «Феррари» хотят подать в суд и конфисковать новый болид

Общество по защите прав потребителей Италии (Codacons) планирует подать в суд на команду «Формулы-1» «Феррари» и призывает правительство конфисковать новый болид команды.
News.ru 06:34
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