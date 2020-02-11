с чего всё началось

Все заявленные социальные и инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием. Об этом в среду, 12 февраля, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в Кремле.

Армия и оружие Эрдоган обвинил Россию в нападениях в Идлибе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим Башара Асада и российских военных, которые действуют вместе с правительственной армией Сирии, в нападении на мирных жителей в Идлибе, сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ.

Общество Выставку мобильной индустрии MWC 2020 отменили из-за коронавируса Организаторы одной из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress 2020 (GSM World Congress, MWC или 3GSM) решили отменить её из-за коронавируса.

Технологии Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета» Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.

Армия и оружие Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.

Общество В России предложили запретить шуметь днем В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.

Политика Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Экономика В России снизилась средняя сумма долга по ЖКХ Федеральная служба судебных приставов сообщила о снижении средней суммы взыскиваемого долга за услуги ЖКХ с 23,5 тыс. рублей в 2018 году до 21 тыс. рублей в 2019 году.

Политика Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.

Общество Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.

Экономика Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.