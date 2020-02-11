Экономика
ИзвестияПутин указал на необходимость обеспечения финансирования инвестпланов
Все заявленные социальные и инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием. Об этом в среду, 12 февраля, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в Кремле.
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с чего всё началось
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%, а 5—7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых» — сказал президент.RT на русском07:16
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Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию в нападениях в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим Башара Асада и российских военных, которые действуют вместе с правительственной армией Сирии, в нападении на мирных жителей в Идлибе, сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Общество
Выставку мобильной индустрии MWC 2020 отменили из-за коронавируса
Организаторы одной из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress 2020 (GSM World Congress, MWC или 3GSM) решили отменить её из-за коронавируса.
Технологии
Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»
Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
Игры
Реалистичные NPC: энтузиаст выпустил мод для Red Dead Redemption 2 с улучшением поведения персонажей
Модификация от HJ значительно улучшает поведение всех NPC в Red Dead Redemption 2. Они станут реагировать на попадания в конкретные части тела, например, начнут хромать при ранении в ногу.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.
Биатлон
Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
Армия и оружие
Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США
Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США. Соответствующую запись разместило Посольство России в Анкаре в Twitter.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Политика
Боливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра
Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
Общество
Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по делу «Сети»
Российские ученые и научные журналисты опубликовали заявление в поддержку обвиняемых по делу запрещенного в России сообщества «Сеть».
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Политика
Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений
Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Армия и оружие
Представитель ОСК Кибитов рассказал о реакции Запада на спуск ледокола «Иван Папанин»
В пример он привел недавний спуск на воду «Ивана Папанина» – первого в мире ледокола, который принадлежит Минобороны, несет на борту ракеты и при этом может выполнять научные задачи по изучению Арктики.
Экономика
В России снизилась средняя сумма долга по ЖКХ
Федеральная служба судебных приставов сообщила о снижении средней суммы взыскиваемого долга за услуги ЖКХ с 23,5 тыс. рублей в 2018 году до 21 тыс. рублей в 2019 году.
Экономика
На одобренный Путиным мегапроект не нашли денег
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме
Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Общество
Дженнифер Энистон снялась в куртке на голое тело для обложки журнала
Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Interview.
Происшествия
В Польше жестоко избили граждан России, Украины и Белоруссии
Общество
Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала
В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Экономика
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Общество
Минюст внес в список СМИ-«иноагентов» «Радио Свобода»
Радиостаниция внесена в реестр как российское юридическое лицо. Поправки о СМИ-«иноагентах» вступили в силу в декабре.
Происшествия
В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети»
Транспорт
Россия не успевает построить свою часть маршрута из Европы в Китай
По данным Счетной палаты РФ, строительство российской части международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" удастся завершить только в 2027 году, что на 7 лет позже срока, предусмотренного соглашениями, подписанными на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Общество
На пляже Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского зверя
На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили останки загадочного морского существа, выброшенные на пляж ураганом «Сиара».