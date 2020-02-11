Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста

Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%, а 5—7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых» — сказал
 президент.
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Путин назвал основную задачу в экономике

Lenta.ruвчера в 07:49

Путин рассказал о главной задаче экономической повестки

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Газета.Ruвчера в 06:42

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РИА Новостивчера в 06:02

Путин поручил запустить новый инвестиционный цикл для ускорения роста экономики

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RuNews24.ru вчера в 06:22
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Происшествия

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