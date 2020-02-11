Экономика
Газета.RuПутин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста
Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%, а 5—7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых» — сказал президент.RT на русскомвчера в 07:16
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ответит на «развертывание ракет 9М729», соблюдая контроль над вооружениями.
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Специалисты ресурса iFixit разобрали гибкий смартфон Motorola Razr, изучив его конструкцию и компоненты.
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Власти Нидерландов отказали Москве в проведении в России судебного процесса над лицами, которых подозревают в причастности к крушению в небе над Украиной Boeing 777, следовавшего 17 июля 2014 года рейсом MH17.
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«Сибирь» впервые с 2016 года вышла в плей-офф КХЛ
Добавим, что ранее участниками плей-офф КХЛ стали московский ЦСКА, питерский СКА, финский «Йокерит», московские «Динамо» и «Спартак», а также казанский «Ак Барс», омский «Авангард», казахстанский «Барыс» и екатеринбургский «Автомобилист».
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«Реал» выплатит 120 миллионов евро отступных за Лаутаро Мартинеса
На футболиста ранее претендовала «Барселона», которая видит в Мартинесе идеальную замену 33-летнему Луису Суаресу.
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Биатлонист Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).
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Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
Происшествия
Под Псковом при ДТП погибли восемь человек
Восемь человек погибли в результате лобового столкновения микроавтобуса и фуры на трассе в Псковской области.
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Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
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Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
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В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
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Объявлена дата выхода Half-Life: Alyx
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Гражданина Германии арестовали за нарушение эмбарго в отношении России
Среди прочего Брюссель ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией и ограничил экспорт товаров двойного назначения, которые предназначены для военного использования в России.