Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста

Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%, а 5—7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых» — сказал
 президент.
RT на русском07:16

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Путин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста

Газета.Ru06:42

Путин назвал основную задачу в экономике

Lenta.ru07:49

Путин рассказал о главной задаче экономической повестки

RT на русском07:16

Путин поручил запустить новый инвестиционный цикл для ускорения роста экономики

ТАСС06:38

Путин: задача экономической повестки - прирост инвестиций в 5-7%

Аргументы и Факты09:27

Путин: заявленные социальные планы надо обеспечить финансированием

РИА Новости06:02

Креативный капитал

Российская газетавчера в 10:52
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 20:07, Ашберн
Политика

Порошенко назвал переговоры с Путиным «ужасной ночью»

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал саммит «нормандской четверки», состоявшийся в Минске в феврале 2015 года, «ужасной ночью».
Rambler News Service 08:02
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия 11:13
Происшествия

Под Псковом в ДТП погибли восемь человек

На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Газета.Ru 18:52
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости 15:51
Политика

Небензя оценил принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал принятие Совбезом резолюции, которая утвердила итоги берлинской конференции по Ливии.
RT на русском 17:36
Музыка

Юные певцы из Забайкалья Толочкин и Чижкова сняли клипы в Японии

Участники проекта «Ты супер!», воспитанники Петровск-Забайкальского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, «Единство» Зоя Чижкова и Виталий Толочкин записали новые клипы во время поездки в Японию.
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Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия 16:03
Авто

Fiat показал новое поколение бюджетного пикапа Fiat Strada

Легендарный пикап Fiat Strada собирается на заводе в Бразилии на протяжении последних 22 лет, однако в ближайшее время состоится премьера обновленной версии.
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Кино

«Паразиты» получили «Оскар» за лучший фильм

Южнокорейская драма «Паразиты» от Пон Чжун Хо стала обладателем премии «Оскар» в качестве «Лучшего фильма».
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Общество

Выставку мобильной индустрии MWC 2020 отменили из-за коронавируса

Организаторы одной из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress 2020 (GSM World Congress, MWC или 3GSM) решили отменить её из-за коронавируса.
REGNUM 16:59
Армия и оружие

НАТО возобновит работу тренировочной миссии в Ираке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран — членов альянса приняли решение о возобновлении работы тренировочной миссии в Ираке.
RT на русском 13:40
Политика

В Кремле отвергли идею обменять Донбасс на воду для Крыма

Накануне, 11 февраля, глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предположил, что Украина могла бы дать воду Крыму в обмен на предоставление Киеву контроля над всей территории Донбасса.
Газета.Ru 13:00
Политика

Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Вести.Ru 10:40
Экономика

Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров

С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Ведомости вчера в 10:38
Хоккей

Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенес сердечный приступ

Канадский защитник "Сент-Луиса" Джей Боумистер, которому стало плохо во время матча регулярного чемпионата НХЛ с "Анахаймом", перенес сердечный приступ, сообщил генеральный менеджер "Блюз" Даг Армстронг.
Российская газета 02:40
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru 13:54
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan вышел на тесты

Автоновости дня вчера в 07:31
Общество

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 1068 человек

Число погибших от коронавируса нового типа в китайской провинции Хубэй установилось на отметке в 1068 человек.
Газета.Ru вчера в 17:48
Кино

В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru 06:43
Наука

Разработан новый метод лечения и диагностики меланомы

ToDay News Ufa вчера в 00:42
Армия и оружие

Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США

Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США. Соответствующую запись разместило Посольство России в Анкаре в Twitter.
Lenta.ru 17:11
Общество

Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии

Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Газета.Ru 15:48
Армия и оружие

Минобороны РФ опубликовало видео движения турецкой техники в Идлибе

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Шоу-бизнес

Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Gazeta.SPb 13:20
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«Хищные птицы» возглавили российский прокат после премьеры

Кинокомикс «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» Кэти Янь возглавил российский прокат по кассовым сборам.
Культуромания 10 февраля в 03:47
Здоровье

Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян

Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
ToDay News Ufa вчера в 04:04
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Названы 13 российских губернаторов, которым грозит отставка

Стал известен список из 13 губернаторов, которым грозит отставка в ближайшее время.
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Игры

На официальном сайте появилась PlayStation 5

В конце февраля ожидается презентация игровой консоли PlayStation 5. Она запланирована в Нью-Йорке, в Sony Hall.
ToDay News Ufa 06:28
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Космос

Пойман повторяющийся каждые 16 дней сигнал из глубокого космоса

Каждые 16 дней из космоса на Землю поступает мощный радиовсплеск, который повторяется на основе регулярного цикла.
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