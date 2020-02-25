Политика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением

Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их. Он сказал, что обязан не только держать руку на пульсе, но и держать подчиненных под постоянным административным напряжением.
Читать в источнике
Комментировать202

Подробнее о событии

Путин заявил, что постоянно держит подчиненных «под напряжением»

Комсомольская правда03:52

Путин держит подчиненных в напряжении, чтобы не расслаблялись

ТАСС01:52

Путин заявил о необходимости держать «под напряжением» своих подчиненных

РБК02:45

«Нужно, чтобы потряхивало». Путин рассказал, как держит под контролем ответственных за нацпроекты

Life.ru02:06

Путин подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов

Известия01:52

Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением

Газета.Ru03:07

Путин назвал реальные результаты нацпроектов

Российская газета02:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 04:09, Ашберн
Общество

Харви Вайнштейна признали виновным в изнасилованиях

Сусанин 01:22
Происшествия

В Татарстане уволили учителя за появление в школе в нетрезвом виде

Газета.Ru 03:06
Здоровье

В Саратове мать больной лейкозом девочки повторно обвинили в мошенничестве

В тяжелую жизненную ситуацию попала предприниматель из Саратова Наиля Тугушева.
Взгляд-инфо 02:20
Общество

Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов

Газета.Ru 02:39
Общество

В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 21:33
Политика

Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля

Рабочая группа по Конституции встретится с Владимиром Путиным 26 февраля.
Piter.tv 03:42
Политика

В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
РБК вчера в 15:12
Общество

Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО

РБК 02:14
Происшествия

В алтайской школе не стали помогать девочке, получившей травму

Как пояснила сегодня, 25 февраля, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова, инцидент произошёл 19 февраля 2020 года: ученица обратилась к педагогу с жалобой на получение травмы, но преподаватель не предпринял должных мер, впоследствии девочка была доставлена в медицинское учреждение и прооперирована.
REGNUM 02:43
Общество

Телеведущая Малышева отреагировала на критику цен в своём медцентре

REGNUM 01:09
Единоборства

Уайлдер обвинил свой костюм в поражении от Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер пожалел, что выходил на бой с британцем Тайсоном Фьюри в 20-килограммовом костюме.
Матч ТВ 01:04
Футбол

Президент «Ювентуса»: было бы глупо не думать о Гвардиоле

Президент туринского "Ювентуса" Андрея Аньелли прокомментировал информацию о возможном назначении главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
Газета.Ru 03:49
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
Известия 00:22
Экономика

Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за «грязной» нефти из России

Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок «грязной» нефти.
РБК 03:35
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о разводе

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после восьми лет в браке. По словам актеров, они сохранили дружеские отношения.
Газета.Ru вчера в 06:46
Общество

Доминго извинился за домогательства

Знаменитый испанский оперный тенор Пласидо Доминго принес извинения женщинам, заявившим, что он их домогался.
Росбалт 03:33
Транспорт

Власти назвали стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым

Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию первого этапа скоростной автотрассы от Краснодара до Керчи.
РБК 03:24
Наука

В Китае нашли зелёную водоросль возрастом в миллиард лет

В Китае нашли зеленую водоросль возрастом в миллиард лет.
ToDay News Ufa вчера в 23:48
Гаджеты

Распродажа: В России впервые подешевел смартфон Samsung Galaxy A51

Аналогичным образом подешевел и вариант Galaxy A51 со 128 Гбайт памяти – за него придется заплатить не 22 990, а 19 790 рублей.
Dgl.ru вчера в 18:12
Общество

Россияне стали экономить на продуктах

Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Lenta.ru вчера в 22:50
Политика

Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным

"Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сказал Эрдоган журналистам.
РИА Новости 02:21
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о взаимосвязи вирусов и рака

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале заявил, что вирусы способны вызывать раковые заболевания.
Московский Комсомолец 04:05
Авто

Skoda Karoq за 1,5 млн рублей. Тестируем главного конкурента Kia Seltos

Выясняем, стоило ли россиянам так долго ждать автомобиль, который теперь будет конкурировать в первую очередь с Kia Seltos.
Российская газета вчера в 12:32
Биатлон

Губерниев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии.
Газета.Ru 23 февраля в 11:02
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса вчера в 09:10
Киберспорт

Streets of Rage 4 выйдет весной с кооперативом по сети

Создатели Streets of Rage 4 наконец-то объявили примерную дату выхода броулера — релиз состоится весной на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС (Steam).
Игромания.ру вчера в 10:58
Финансы

Курс доллара поднялся до 65 рублей

Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.
Российская газета 03:33
Политика

Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты РФ.
ТАСС 02:07
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

Газета.Ru вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Актриса Светлана Иванова вышла замуж за режиссера Джаника Файзиева

Иванова до сих пор не любит говорить о своем супруге, но иногда они появляются вместе на публике.
RuNews24.ru 02:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное