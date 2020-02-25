с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их. Он сказал, что обязан не только держать руку на пульсе, но и держать подчиненных под постоянным административным напряжением.

Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением

Политика Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине» Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.

Происшествия Пожар на двух этажах в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали Спасатели ликвидировали пожар на третьем и четвертом этажах здания в Махачкале, где горели офисные помещения, но огонь по наружной обшивке распространяется до девятого этажа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Космос На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность Специальный выпуск журнала Nature Geoscience посвящен результатам его работы, наиболее впечатляющий из которых — обнаружение сейсмической активности в недрах Красной планеты.

Происшествия Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

Политика Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика» Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.

Политика Россия назначила нового торгпреда на Украине Торговый представитель РФ в Армении Андрей Бабко назначен на должность торгпреда России на Украине, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Финансы Курс евро поднялся выше 71 рубля Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.

Экономика МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.

Армия и оружие США объяснили заход американского эсминца в Черное море Американский эсминец USS Ross зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море, сообщает пресс-служба ВМС США.

Армия и оружие Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.

Политика Рабочая группа по Конституции не планирует менять ее преамбулу Во время встречи рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным 13 февраля артист Владимир Машков предложил конституционно запретить отчуждение территорий России.

Общество В Кургане работает премьер-министр Михаил Мишустин В Курган сегодня прибыл премьер-министра Правительства РФ Михаил Мишустин.С минуты на минуту в зауральском правительстве начнется первое совещание с участием премьера.