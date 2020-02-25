Политика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением

Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их. Он сказал, что обязан не только держать руку на пульсе, но и держать подчиненных под постоянным административным напряжением.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС
 подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов, а также прокомментировал свое более раннее заявление о том, что «люди не ощутили их результатов».
Известия01:52

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Путин заявил, что постоянно держит подчиненных «под напряжением»

Комсомольская правда03:52

Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением

Газета.Ru03:07

Путин держит подчиненных в напряжении, чтобы не расслаблялись

ТАСС01:52

«Чтобы не расслаблялись»: Путин о критике подчиненных

РЕН ТВ02:01

Путин подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов

Известия01:52

Путин заявил о необходимости держать «под напряжением» своих подчиненных

РБК02:45

Стенограмма третьей серии интервью Владимира Путина для ТАСС

Российская газета01:45
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Политика

Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»

Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
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Власти Петербурга отказали в марше памяти Немцова из-за неясности аббревиатуры «РФ»

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Пожар на двух этажах в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали

Спасатели ликвидировали пожар на третьем и четвертом этажах здания в Махачкале, где горели офисные помещения, но огонь по наружной обшивке распространяется до девятого этажа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
РИА Новости 05:04
Экономика

«Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP

Цифровым ядром, объединяющим все бизнес-процессы компании, станет высокопроизводительная система SAP S/4HANA RETAIL, которая позволит осуществлять сквозной товарно-финансовый учет.
ADVIS.ru 02:17
Политика

В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана

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Экономика

Аналитики оценили потери мирового ВВП от коронавируса в $1 трлн

По оценке аналитического центра Oxford Economics, потери мирового ВВП от распространения нового типа коронавируса могут составить $1,1 трлн в 2020 году.
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Авто

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Гончарук назвал главное достижение Украины за 10 лет

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о главном достижении страны за прошедшие десять лет.
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На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность

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Медики объяснили, почему часто не удается вовремя распознать рак

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Российская газета вчера в 23:43
Наука

В Китае нашли зелёную водоросль возрастом в миллиард лет

В Китае нашли зеленую водоросль возрастом в миллиард лет.
ToDay News Ufa вчера в 23:48
Происшествия

Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки

Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
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Зеленский поручил погасить долги по зарплатам шахтерам до мая

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству погасить долги по зарплатам шахтерам в ближайшие два месяца.
Коммерсантъ 07:08
Армия и оружие

Путин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением

Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит направлять во все виды войск новейшее вооружение и технику.
RT на русском 23 февраля в 13:43
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Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»

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Газета.Ru 05:35
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Торговый представитель РФ в Армении Андрей Бабко назначен на должность торгпреда России на Украине, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Эрмитажный кот Ахилл станет оракулом на чемпионате Европы по футболу

Эрмитажный кот Ахилл, который приобрел популярность благодаря предсказаниям результатов футбольных матчей, выступит оракулом на предстоящем чемпионате Европы - 2020.
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В России предсказали рост цен на непродовольственные товары

В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году.
Lenta.ru вчера в 14:18
Финансы

Курс евро поднялся выше 71 рубля

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
ТАСС 04:14
Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
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Армия и оружие

США объяснили заход американского эсминца в Черное море

Американский эсминец USS Ross зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море, сообщает пресс-служба ВМС США.
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Армия и оружие

Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса

Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
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Политика

Рабочая группа по Конституции не планирует менять ее преамбулу

Во время встречи рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным 13 февраля артист Владимир Машков предложил конституционно запретить отчуждение территорий России.
ТАСС 04:01
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«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

"Ливерпуль" одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиге (АПЛ).
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В Красноярске нашли тело мужчины со следами укусов собак

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В Кургане работает премьер-министр Михаил Мишустин

В Курган сегодня прибыл премьер-министра Правительства РФ Михаил Мишустин.С минуты на минуту в зауральском правительстве начнется первое совещание с участием премьера.
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РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях

В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, заявила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) и сослались на постановление правительства.
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«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze

"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
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