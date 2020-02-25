Политика
Газета.RuПутин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением
Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их. Он сказал, что обязан не только держать руку на пульсе, но и держать подчиненных под постоянным административным напряжением.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов, а также прокомментировал свое более раннее заявление о том, что «люди не ощутили их результатов».Известия01:52
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Политика
Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»
Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
Общество
Власти Петербурга отказали в марше памяти Немцова из-за неясности аббревиатуры «РФ»
Происшествия
Пожар на двух этажах в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали
Спасатели ликвидировали пожар на третьем и четвертом этажах здания в Махачкале, где горели офисные помещения, но огонь по наружной обшивке распространяется до девятого этажа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Экономика
«Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP
Цифровым ядром, объединяющим все бизнес-процессы компании, станет высокопроизводительная система SAP S/4HANA RETAIL, которая позволит осуществлять сквозной товарно-финансовый учет.
Политика
В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана
Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Экономика
Аналитики оценили потери мирового ВВП от коронавируса в $1 трлн
По оценке аналитического центра Oxford Economics, потери мирового ВВП от распространения нового типа коронавируса могут составить $1,1 трлн в 2020 году.
Авто
Форум автобизнеса «ForAuto – 2020» прошел в Москве
20 февраля 2020 года в Москве проходил ежегодный форум автомобильного бизнеса «ForAuto – 2020», организатором которого выступило аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
Армия и оружие
Российские военные провели патрулирование в сирийских провинциях
Российские военные провели патрулирование в сирийских провинциях. Маршрут полиции проходит через Алеппо, Хасеки и Ракку.
Политика
Гончарук назвал главное достижение Украины за 10 лет
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о главном достижении страны за прошедшие десять лет.
Космос
На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность
Специальный выпуск журнала Nature Geoscience посвящен результатам его работы, наиболее впечатляющий из которых — обнаружение сейсмической активности в недрах Красной планеты.
Наука
Медики объяснили, почему часто не удается вовремя распознать рак
Зарубежные исследователи выяснили, что здоровые клетки организма, благодаря определенному гену, помогают выживать злокачественным клеткам.
Наука
В Китае нашли зелёную водоросль возрастом в миллиард лет
В Китае нашли зеленую водоросль возрастом в миллиард лет.
Происшествия
Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки
Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Политика
Зеленский поручил погасить долги по зарплатам шахтерам до мая
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству погасить долги по зарплатам шахтерам в ближайшие два месяца.
Армия и оружие
Путин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением
Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит направлять во все виды войск новейшее вооружение и технику.
Политика
Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»
Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Политика
Россия назначила нового торгпреда на Украине
Торговый представитель РФ в Армении Андрей Бабко назначен на должность торгпреда России на Украине, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Общество
«Открытые медиа» нашли в положительных отзывах на реновацию подписи умерших людей и восьмимесячного ребенка
Всего из 34 адресов на улице Кубинка только шесть человек подтвердили, что оставляли свои подписи в поддержку проекта, в 10 случаях дверь корреспонденту не открыли.
Спорт
Эрмитажный кот Ахилл станет оракулом на чемпионате Европы по футболу
Эрмитажный кот Ахилл, который приобрел популярность благодаря предсказаниям результатов футбольных матчей, выступит оракулом на предстоящем чемпионате Европы - 2020.
Экономика
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году.
Финансы
Курс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Армия и оружие
США объяснили заход американского эсминца в Черное море
Американский эсминец USS Ross зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море, сообщает пресс-служба ВМС США.
Армия и оружие
Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса
Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Политика
Рабочая группа по Конституции не планирует менять ее преамбулу
Во время встречи рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным 13 февраля артист Владимир Машков предложил конституционно запретить отчуждение территорий России.
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
"Ливерпуль" одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиге (АПЛ).
Общество
В Кургане работает премьер-министр Михаил Мишустин
В Курган сегодня прибыл премьер-министра Правительства РФ Михаил Мишустин.С минуты на минуту в зауральском правительстве начнется первое совещание с участием премьера.
Религия
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях
В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, заявила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) и сослались на постановление правительства.
Технологии
«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze
"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.