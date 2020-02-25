Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их. Он сказал, что обязан не только держать руку на пульсе, но и держать подчиненных под постоянным административным напряжением.

Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением

Биатлон В СБР пока не приняли решения о будущем Норицына Глава СБР Владимир Драчев высказался на тему возможного увольнения старшего тренера женской сборной РФ по биатлону Виталия Норицына, сообщает "Матч ТВ".

Политика Большинство американцев уверены в победе Трампа на выборах Большинство американских избирателей (65%) полагают, что действующему главе Белого дома Дональду Трампу «определенно» или «вероятно» удастся победить на предстоящих президентских выборах, хотя не все они собираются отдавать за него свои голоса.

Происшествия В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем "25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.

Спорт Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Шоу-бизнес Овечкин и Шубская ждут второго ребенка Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.

Общество ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.

Авто Geely запускает службу онлайн-продаж в Китае Китайский автопроизводитель Geely запускает онлайн-сервис по продажам в Китае, а также службу доставки, помогая клиентам покупать автомобили, не выходя из дома.

Политика Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика» Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.

Гаджеты Производство и выход iPhone 12 могут перенести Если купертиновцы наладят работу и поставки к апрелю, тогда iPhone 9 (SE 2) задержится на несколько недель, а iPhone 12 никак не пострадает.

Политика Секретарь СНБО Украины предрек развал России Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.

Экономика Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.

Футбол Гендиректор «Сочи» подтвердил трансфер Имбула Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что переход в команду конголезского полузащитника Ганелли Имбула — дело времени.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.

Общество Власти Петербурга объяснили увольнение главврача Боткинской больницы Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец объяснил увольнение главного врача больницы имени Боткина, откуда сбежали пациенты с подозрением на коронавирус.