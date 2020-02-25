Политика
Газета.RuПутин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением
Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их. Он сказал, что обязан не только держать руку на пульсе, но и держать подчиненных под постоянным административным напряжением.
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Биатлон
В СБР пока не приняли решения о будущем Норицына
Глава СБР Владимир Драчев высказался на тему возможного увольнения старшего тренера женской сборной РФ по биатлону Виталия Норицына, сообщает "Матч ТВ".
Политика
Большинство американцев уверены в победе Трампа на выборах
Большинство американских избирателей (65%) полагают, что действующему главе Белого дома Дональду Трампу «определенно» или «вероятно» удастся победить на предстоящих президентских выборах, хотя не все они собираются отдавать за него свои голоса.
Авто
Новая батарея Tesla увеличит дальность пробега до 640 км
Здоровье
В Череповце для медиков прошел тренинг по бережливым технологиям в медицине
В детской поликлинике городской больницы завершился недельный семинар по бережливым технологиям в медицине.
Гаджеты
Первый настоящий флагман Motorola после Moto Z3. Таким будет Motorola Edge+
Источники отметил, что этот первый настоящий флагманский смартфон Motorola после Moto Z3.
Космос
Байконур планируют модернизировать под новую ракету «Союз-2М»
Здоровье
В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом
Роспотребнадзор сообщил, что в стране не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Происшествия
В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем
"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Спорт
Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Шоу-бизнес
Овечкин и Шубская ждут второго ребенка
Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.
Здоровье
В России остаются под наблюдением более 12 тысяч прибывших из Китая
Власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухани в конце декабря.
Общество
ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
Авто
Geely запускает службу онлайн-продаж в Китае
Китайский автопроизводитель Geely запускает онлайн-сервис по продажам в Китае, а также службу доставки, помогая клиентам покупать автомобили, не выходя из дома.
Футбол
«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Лестер»
Политика
Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»
Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Гаджеты
Производство и выход iPhone 12 могут перенести
Если купертиновцы наладят работу и поставки к апрелю, тогда iPhone 9 (SE 2) задержится на несколько недель, а iPhone 12 никак не пострадает.
Культура
Тактильная модель неандертальца войдет в основную экспозицию Исторического музея в июне
Тактильные экспонаты, среди которых модели неандертальца и сабли в ножнах Дмитрия Пожарского, станут частью основной экспозиции Государственного исторического музея в июне 2020 года.
Политика
Секретарь СНБО Украины предрек развал России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.
Футбол
«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой
Экономика
Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб
Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
Политика
Посольство России оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США
Посольство России в США обеспокоено голословными обвинениями о так называемом российском вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах.
Авто
Renault открыл новый дилерский центр в Самаре
Гаджеты
Samsung начала массовое производство модулей памяти 16 ГБ LPDDR5
Представители компании Samsung объявили о решении начать массовое производство 16 ГБ LPDDR5.
Кино
Маттео Гарроне рассказал о работе над экранизацией «Пиноккио»
Футбол
Гендиректор «Сочи» подтвердил трансфер Имбула
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что переход в команду конголезского полузащитника Ганелли Имбула — дело времени.
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
Общество
Власти Петербурга объяснили увольнение главврача Боткинской больницы
Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец объяснил увольнение главного врача больницы имени Боткина, откуда сбежали пациенты с подозрением на коронавирус.
Футбол
Фонсека: «„Рома“ хочет выкупить Смоллинга и Мхитаряна»
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека заявил, что римляне хотят выкупить защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга и хавбека "Арсенала" Генриха Мхитаряна, которые выступают за итальянский клуб на правах аренды:Крис является отличным парнем и невероятным профессионалом.