Политика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением

Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их. Он сказал, что обязан не только держать руку на пульсе, но и держать подчиненных под постоянным административным напряжением.
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Путин заявил, что постоянно держит подчиненных «под напряжением»

Комсомольская правда03:52

Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением

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Путин назвал реальные результаты нацпроектов

Российская газета02:26

«Чтобы не расслаблялись»: Путин о критике подчиненных

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Путин подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов

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Путин держит подчиненных в напряжении, чтобы не расслаблялись

ТАСС01:52

Путин заявил о необходимости держать «под напряжением» своих подчиненных

РБК02:45
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В СБР пока не приняли решения о будущем Норицына

Глава СБР Владимир Драчев высказался на тему возможного увольнения старшего тренера женской сборной РФ по биатлону Виталия Норицына, сообщает "Матч ТВ".
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Большинство американцев уверены в победе Трампа на выборах

Большинство американских избирателей (65%) полагают, что действующему главе Белого дома Дональду Трампу «определенно» или «вероятно» удастся победить на предстоящих президентских выборах, хотя не все они собираются отдавать за него свои голоса.
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Новая батарея Tesla увеличит дальность пробега до 640 км

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Здоровье

В Череповце для медиков прошел тренинг по бережливым технологиям в медицине

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Первый настоящий флагман Motorola после Moto Z3. Таким будет Motorola Edge+

Источники отметил, что этот первый настоящий флагманский смартфон Motorola после Moto Z3.
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Космос

Байконур планируют модернизировать под новую ракету «Союз-2М»

Общественное телевидение России вчера в 23:33
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В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Роспотребнадзор сообщил, что в стране не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем

"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
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Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
ТАСС Спорт 05:21
Шоу-бизнес

Овечкин и Шубская ждут второго ребенка

Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.
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Здоровье

В России остаются под наблюдением более 12 тысяч прибывших из Китая

Власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухани в конце декабря.
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ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
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Авто

Geely запускает службу онлайн-продаж в Китае

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«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Лестер»

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Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»

Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Газета.Ru 05:35
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Производство и выход iPhone 12 могут перенести

Если купертиновцы наладят работу и поставки к апрелю, тогда iPhone 9 (SE 2) задержится на несколько недель, а iPhone 12 никак не пострадает.
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Культура

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Тактильные экспонаты, среди которых модели неандертальца и сабли в ножнах Дмитрия Пожарского, станут частью основной экспозиции Государственного исторического музея в июне 2020 года.
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Секретарь СНБО Украины предрек развал России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.
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«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой

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Экономика

Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
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Посольство России оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США

Посольство России в США обеспокоено голословными обвинениями о так называемом российском вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах.
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Renault открыл новый дилерский центр в Самаре

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Samsung начала массовое производство модулей памяти 16 ГБ LPDDR5

Представители компании Samsung объявили о решении начать массовое производство 16 ГБ LPDDR5.
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Маттео Гарроне рассказал о работе над экранизацией «Пиноккио»

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ЕСПЧ присудил по 10 000 евро компенсации двум фигурантам «болотного дела»

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Гендиректор «Сочи» подтвердил трансфер Имбула

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что переход в команду конголезского полузащитника Ганелли Имбула — дело времени.
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Экономика

Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
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Общество

Власти Петербурга объяснили увольнение главврача Боткинской больницы

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец объяснил увольнение главного врача больницы имени Боткина, откуда сбежали пациенты с подозрением на коронавирус.
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Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека заявил, что римляне хотят выкупить защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга и хавбека "Арсенала" Генриха Мхитаряна, которые выступают за итальянский клуб на правах аренды:Крис является отличным парнем и невероятным профессионалом.
Soccer.ru вчера в 04:38
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