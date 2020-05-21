Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 м. У всех на входе будут проверять температуру.

Президент России Владимир Путин считает, что нужно предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ в новом учебном году. Об этом он сказал в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.

Путин заявил о необходимости дополнительного периода для сдачи ЕГЭ

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