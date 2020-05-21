Общество

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о необходимости дополнительного периода для сдачи ЕГЭ

Президент России Владимир Путин считает, что нужно предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ в новом учебном году. Об этом он сказал в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.
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Сергей Кравцов
Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 м. У всех на входе будут проверять температуру.
— Сергей Кравцов, российский политикКоммерсантъ 09:21

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Как будут проходить экзамены и поступление в вузы в условиях пандемии

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Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня

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Путин предложил начать ЕГЭ 29 июня

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Как школьники и студенты будут сдавать экзамены и ЕГЭ. Что важно знать

РБК08:17

Путин назвал дату начала ЕГЭ

РИА Новости08:33
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Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
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Россиянка попала под следствие за фото Гитлера в «Бессмертном полку»

Lenta.ru 06:22
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Экономика

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Экономика

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В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
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Общество

Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян

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Ведомости 09:23
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Армия и оружие

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Утро.ru 19 мая в 09:46
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Общество

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Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

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Общество

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В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
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Политика

В Москву доставили американские аппараты ИВЛ

В МИД России напомнили, что Россия ранее также безвозмездно передавала аппараты ИВЛ американцам.
BFM.ru 10:21
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Происшествия

В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
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Технологии

В WhatsApp появится новая полезная функция

Пользователям WhatsApp на базе iOS стала доступна новая функция. Мессенджер сможет распознавать QR-коды.
Петрозаводск говорит 10:33
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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Экономика

Только малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды

Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций.
Ведомости 09:57
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Кино

В 2021 году кинопремию «Оскар» могут перенести

Напомним, что в феврале в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар».
Smolnarod.ru 03:21
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Происшествия

В Подмосковье подросток угнал Audi родителей и разбился насмерть

Российская газета 07:30
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Политика

СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу

Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press.
РБК 10:53
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Фигурное катание

Тутберидзе в ближайшее время вернется в Россию из США

Газета.Ru 07:14
Политика

Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
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Здоровье

Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию

Республика Дагестан стала единственным российским регионом, эпидемическая ситуация в котором потребовала прямого вмешательства президента: 18 мая Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности республики, где было признано, что эпидемиологическая обстановка в регионе критическая и нужна помощь со стороны федерального центра.
РБК 08:22
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Шоу-бизнес

Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
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Космос

Рогозин заподозрил США в планах вывести ядерное оружие в космос

США используют план основателя компании SpaceX Илона Маска по терраформированию Марса как предлог для вывода ядерного оружия в космос, считает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 18 мая в 06:05
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Происшествия

В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта

Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
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Происшествия

Дело о мошенничестве экс-главы лидера эсеров в Татарии передано в суд

REGNUM 09:15
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Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»

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РБК вчера в 03:42
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Экономика

Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова

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Forbes перечислил богатейших российских наследников

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Происшествия

Боровичи вышли на пикет в поддержку задержавших педофила полицейских

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Экономика

Госдума одобрила в I чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса

Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах налоговой поддержки, рассчитанных на широкий круг лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:10
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