Политика

РИА НовостиРИА НовостиВладимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников

Медведев, в свою очередь, заявил, что правительство подготовит предложения в этой сфере так, "чтобы эти решения были сбалансированными, но, в то же время, (чтобы) они способствовали закреплению кадров в первичном звене".
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Путин заявил о необходимости мотивирующей зарплаты для медиков

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Путин назвал способ решить «один из главных вопросов здравоохранения»

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Будущее России. Национальные проекты10:32

Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения

РИА Новости10:40
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Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
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Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
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Врач-онколог прокомментировал перевод Заворотнюк на реабилитацию

Сегодня в СМИ появилась информация, что Заворотнюк, которая, по неподтвержденным данным, больна глиобластомой, перевели в другой медицинский центр для реабилитации.
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Подписчики «диагностировали» Анне Хилькевич анорексию

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Российские гимнасты взяли командное золото ЧМ

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Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам

Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
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В World of Warcraft появятся две новые расы — вульперы и мехагномы

7 октября разработчики World of Warcraft объявили, что в патче 8.3 дополнения Battle for Azeroth появятся две новые расы — вульперы и мехагномы.
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«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru 11:59
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.
Газета.Ru 09:19
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Политика

Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17

REGNUM вчера в 17:10
Происшествия

Неизвестный напал на росгвардейцев у здания Счетной палаты в Москве

В центре Москвы пьяный мужчина попытался прорваться в здание Счетной палаты через пост охраны, сообщает РЕН ТВ.
РБК 12:14
Кино

Посетители Pornhub стали массово искать видео с Джокером

Афиша Daily 08:36
Происшествия

Вторая за день стрельба произошла на востоке Германии

Газета.Ru 12:13
Политика

Лукашенко назвал конфликт в Донбассе делом России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал боевые действия в Донбассе конфликтом России и Украины.
Телеканал 360° вчера в 05:51
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье

Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Происшествия

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 11:46
Космос

Сатурн превзошел Юпитер по количеству лун

До сих пор лидером по числу лун являлся Юпитер. У него насчитывается 79 спутников.
Российская газета вчера в 10:43
Армия и оружие

ЕС призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии

Юнкер, выступая на сессии Европарламента в Брюсселе, призвал Турцию «действовать сдержанно и остановить военную операцию, которая начинается сейчас на севере Сирии», передает ТАСС.
Взгляд.ру 10:22
Политика

В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США

В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
РИА Новости 09:55
Гаджеты

Первую партию смартфонов Samsung Galaxy Fold раскупили в РФ

Прием заказов на аппарат с гибким экраном стартовал 4 октября, и должен был продлиться до вечера 7 октября, но россияне первую партию Galaxy Fold раскупали раньше срока.
Astera 07 октября в 12:52
Экономика

Силуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято

Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято.
Российская газета 05:04
Армия и оружие

В ЛНР заметили уникальный плавающий бронетранспортер-экскаватор

Машина была создана на базе плавающего транспортера ПТС-3.
ГЛАС.RU вчера в 09:42
Политика

Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия 11:42
Игры

Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК

Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
CyberSport.ru 10:35
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Создатели «Южного парка» высмеяли блокировку сериала в Китае

VSE42.RU вчера в 22:09
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Московское «Динамо» проиграло «Трактору» в матче КХЛ

Газета.Ru 12:28
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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

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Сериал «Ходячих мертвецов» продлили на одиннадцатый сезон

Телесериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
Inc-news.ru 07 октября в 15:30
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