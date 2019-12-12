Политика

РБКРБКПутин заявил о необходимости нового осмысления Конституции

В прошлом году на приеме по случаю Дня Конституции Путин заявил, что Основной закон — «не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм».
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Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции

РБК11:21

Путин рассказал о требовании нового осмысления Конституции

Московский Комсомолец09:59

Путин отметил роль КС в формировании нового законодательства

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Путин попросил Конституционный суд разобраться с цифровым будущим

Комсомольская правда10:01

Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции

Вести.Ru07:54

Жизнь требует нового осмысления Конституции — Путин

REGNUM07:29

Путин призвал вновь осмыслить Конституцию

Lenta.ru09:24
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:25, Ашберн
Футбол

«Краснодар» проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы

"Краснодар" оставался нашим единственным клубом, который мог пробиться в весеннюю стадию Лиги Европы.
Российская газета 14:47
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Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 12:57
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Зеленский выступил за изменение Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский призвал изменить Минские соглашения — в частности, в отношении контроля над границей.
РИА Новости 15:44
Армия и оружие

Глава Пентагона рассказал о расширении присутствия России в Сирии

За последние полтора месяца расширилось военное присутствие России в Сирии, но США эта ситуация не беспокоит, сообщают «Известия» по заявлению министра обороны Соединенных Штатов Марка Эспера.
Мой Брянск вчера в 13:20
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru вчера в 04:01
Политика

МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
РИА Новости 05:32
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

По предварительным прогнозам, в среднем рост цен на машины составит 5%. При этом будет наблюдаться снижение продаж, которые за год упадут на 8%. Новые и коммерческие авто подорожают не резко, так как на фоне падения спроса автопроизводители не рискнут это сделать.
Tvoe-avto.com вчера в 00:46
Авто

Hyundai и Genesis начали продавать автомобили в рассрочку

Автоновости дня 12:15
Политика

США достигли договоренностей об условиях торговой сделки с Китаем

США достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Известия 15:38
Армия и оружие

В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки

В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.
Московский Комсомолец вчера в 01:56
Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета 01:53
Хоккей

Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
РИА Новости 14:19
Авто

Jeep выпустит новый субкомпактный кроссовер

SpeedMe 15:56
Общество

Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа

Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
ИнфоСМИ 12:55
Политика

Зеленский опроверг информацию, что дал интервью российскому телевидению

Зеленский опроверг информацию, что дал интервью российскому телевидению.
ТАСС 16:14
Политика

Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса.
РЕН ТВ 04:25
Происшествия

В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности

Российская газета 08:57
Происшествия

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

Труд 11:46
Политика

Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
RT на русском 15:54
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост

Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
BFM.ru 10:59
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IPhone 4 признан самым величайшим гаджетом десятилетия

В тройке составленного рейтинга располагается MacBook Air, а еще в первой десятке величайших гаджетов стоит отметить AirPods Pro, Apple Watch 3, Samsung Galaxy S6 и Tesla Model S. Электрокар оказался на пятой строчке списка.
Astera 12:39
Происшествия

При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 13:31
Гаджеты

MSI выпустил видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT

Ранее сообщалось, что Radeon RX 5500 XT получат еще модификацию с 1536 потоковыми процессорами, но эта информация не подтвердилась.
Astera 11:27
Политика

Зеленский представил свою «формулу будущего» для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "формуле будущего для Украины", которая состоит из пяти пунктов.
Газета.Ru 12:48
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В Сети появился финальный трейлер «Ведьмака»

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Футбол

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Лугано» и вылетело из Лиги Европы

Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Лугано" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 14:56
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

Газета.Ru вчера в 00:21
Футбол

Кафельников: «Футбол в России окончательно умер»

Бывший российский теннисист, олимпийский чемпион Евгений Кафельников в социальных сетях отреагировал на неудачу российских футбольных клубов, не сумевших впервые за 17 лет выйти в еврокубковую весну.
ProstoProSport 15:29
Армия и оружие

ЦПВС сообщил о готовящихся инсценировках с химоружием в Сирии

В ноябре в Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.
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Сенат США утвердил Джона Салливана на пост посла в России

Сенат США утвердил на должность нового посла в России Джона Салливана. Заседание транслировал телеканал C-Span.
Новая газета 13:10
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