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Невские Новости

Путин объяснил сенаторам суть поправок в Конституцию

Владимир Путин заявил сенаторам, что поправки в Конституцию обеспечивают сохранение страны как сильной президентской республики. Он добавил, что поправки в основной закон помогут зафиксировать фундаментальные основы развития страны на десятилетия вперед.В источнике
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РИА Новости

Эксперты: поправки в Конституцию усилят ответственность ветвей власти

РИА Новости10:38
Известия

Путин рассказал о смысле конституционных изменений

Известия06:29
РБК

Путин объяснил сенаторам смысл поправок к Конституции

РБК08:00
Коммерсантъ

Путин объяснил сенаторам смысл поправок к Конституции

Коммерсантъ07:17
Комсомольская правда

Путин: поправки в Конституцию должны на десятилетия зафиксировать основы развития страны

Комсомольская правда06:34
Lenta.ru

Путин раскрыл суть изменений в Конституции

Lenta.ru06:34
ТАСС

Путин заявил о необходимости качественного развития всей правовой базы страны

ТАСС08:31

США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц
Ведомости10:50
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Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21

В начале 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за введенных США санкций американская компания Hexcel и японская Toray Industries прекратили поставки материалов для композитного «черного крыла» МС-21.
РБК11:21
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Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Известия06:53

У майнинга в РФ появился шанс защитить новые проекты от роста НДПИ

Андрей Белоусов поддержал просьбу бизнеса защитить от повышения НДПИ новые проекты в майнинге, внеся поправки в механизмы СПИК (специальный инвестиционный контракт) и СЗПК (соглашения о защите и поощрении капиталовложений).
Интерфаксвчера в 14:27
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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