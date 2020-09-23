Путин объяснил сенаторам суть поправок в Конституцию
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Владимир Путин заявил сенаторам, что поправки в Конституцию обеспечивают сохранение страны как сильной президентской республики. Он добавил, что поправки в основной закон помогут зафиксировать фундаментальные основы развития страны на десятилетия вперед.В источнике
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Путин: поправки в Конституцию должны на десятилетия зафиксировать основы развития страны
Комсомольская правда06:34