Политика
Свободная ПрессаПутин собрался лично вмешаться в проблемы на космодроме Восточный
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на космодроме Восточный существует много проблем, которые требуют его личного вмешательства. Космодром он намерен посетить уже сегодня, 6 сентября.
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Гаджеты
Nokia представила телефон-раскладушку 2720 Flip
Nokia представила телефон-раскладушку 2720 Flip. Об этом сообщается на сайте компании HMD Global, которая владеет правами на бренд Nokia.
DP.RU 01:40
Общество
Кабмин выделил средства на закупку иностранных лекарств для детей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
RT на русском вчера в 14:47
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ 04:47
Космос
Известный уфолог уверен, что в Кузбассе нашли НЛО
Известный уфолог из Тайваня Скотт Уоринг уверен, что в Кузбассе нашли НЛО.
Комсомольская правда - Кемерово 00:56
Кино
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Хоккей
В пятницу пройдут семь матчей регулярного чемпионата КХЛ
В пятницу в регулярном чемпионате КХЛ пройдут семь матчей.
Советский спорт 03:07
Экономика
Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%
Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
Ведомости вчера в 03:38
Кино
Путин поручит Мединскому поддержать «Великое кино великой страны»
Президент России Владимир Путин пообещал поручить министру культуры РФ Владимиру Мединскому поддержать акцию "Великое кино великой страны".
ТАСС 02:06
Политика
Путин прокомментировал идею создания киберполиции
Президент России Владимир Путин усомнился в необходимости киберполиции.
Московский Комсомолец 02:12
Политика
Путин рассказал о планах производства ракет, ранее запрещенных ДРСМД
Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, российский президент заявил, что Россия будет производить ракеты, ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но не будет размещать их первой, пока этого не сделают США.
Военное обозрение вчера в 06:41
Футбол
Сенси заменит Верратти в основе сборной Италии
Полузащитник сборной Италии Марко Верратти не сможет сыграть против Финляндии в матче отборочного турнира Евро-2020 из-за перебора желтых карточек.
Спорт-Экспресс вчера в 23:09
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
РИА Новости вчера в 17:45
Технологии
Сбербанк начал тестировать сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил в тестовом режиме сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет».
Ведомости 01:35
Экономика
Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей
Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Ведомости вчера в 04:43
Кино
Катерина Шпица отдала сына-первоклассника в русско-испанскую школу
Напомним, Катерина Шпица рассталась с первым мужем – актером и каскадером Константином Адаевым – вскоре после рождения их общего сына Германа.
Вокруг ТВ 03:57
Единоборства
Нурмагомедов разделся, чтобы сделать вес перед боем с Порье
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с Дастином Порье сумел согнать вес до требуемых 70,3 кг.
Чемпионат 02:05
Политика
Кандидат в депутаты Мосгордумы подал в суд на Навального
Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за проекта «Умное голосование».
Медиазона 02:18
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Финансы
Карта не пошла: банки сократили лимиты по кредиткам
Кризис, но не завтра В мае-июне 2019 года средний лимит по кредитным картам сократился на 6% — до 54,5 тыс. рублей, следует из статистики бюро "Эквифакс" и НБКИ.
Известия вчера в 17:02
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября
Предполагаемое начало обмена заключенными между Россией и Украиной запланировано на 7 сентября, при этом переговоры о списках будут вестись вплоть до начала процесса.
Коммерсантъ 02:22
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Политика
Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украины
Экс-президент Украины Пётр Порошенко 6 сентября снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
RT на русском 03:28
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложит Погба новый контракт
Евро-футбол.ру 01:26