Политика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаПутин собрался лично вмешаться в проблемы на космодроме Восточный

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на космодроме Восточный существует много проблем, которые требуют его личного вмешательства. Космодром он намерен посетить уже сегодня, 6 сентября.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Президента России ждут на космодроме «Восточный» и в Циолковском

Зейские Огни02:11

Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»

Российская газета02:47

Путин заявил о накопившихся проблемах на космодроме Восточный

ТАСС01:25

Путин отправился из Владивостока в Приамурье на космодром «Восточный»

REGNUM01:56

Путин отметил наличие требующих его вмешательства вопросов на Восточном

Известия01:44

Путин: на космодроме «Восточный» много вопросов, требующих вмешательства

РИА Новости01:16

Завтра на космодром Восточный приедет Владимир Путин

АСН2404 сентября в 21:59
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 04:56, Вашингтон
Футбол

Суд освободил футболистов Мамаева и Кокорина по УДО

9111.ru 03:12
Гаджеты

Nokia представила телефон-раскладушку 2720 Flip

Nokia представила телефон-раскладушку 2720 Flip. Об этом сообщается на сайте компании HMD Global, которая владеет правами на бренд Nokia.
DP.RU 01:40
Происшествия

Пропавшего в красноярской тайге четырехлетнего мальчика нашли

РБК 04:38
Общество

Кабмин выделил средства на закупку иностранных лекарств для детей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
RT на русском вчера в 14:47
Политика

Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью

Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ 04:47
Космос

Известный уфолог уверен, что в Кузбассе нашли НЛО

Известный уфолог из Тайваня Скотт Уоринг уверен, что в Кузбассе нашли НЛО.
Комсомольская правда - Кемерово 00:56
Кино

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Известия вчера в 19:57
Происшествия

Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск

Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Хоккей

В пятницу пройдут семь матчей регулярного чемпионата КХЛ

В пятницу в регулярном чемпионате КХЛ пройдут семь матчей.
Советский спорт 03:07
Экономика

Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%

Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
Ведомости вчера в 03:38
Кино

Путин поручит Мединскому поддержать «Великое кино великой страны»

Президент России Владимир Путин пообещал поручить министру культуры РФ Владимиру Мединскому поддержать акцию "Великое кино великой страны".
ТАСС 02:06
Политика

Путин прокомментировал идею создания киберполиции

Президент России Владимир Путин усомнился в необходимости киберполиции.
Московский Комсомолец 02:12
Политика

Путин рассказал о планах производства ракет, ранее запрещенных ДРСМД

Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, российский президент заявил, что Россия будет производить ракеты, ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но не будет размещать их первой, пока этого не сделают США.
Военное обозрение вчера в 06:41
Футбол

Сенси заменит Верратти в основе сборной Италии

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти не сможет сыграть против Финляндии в матче отборочного турнира Евро-2020 из-за перебора желтых карточек.
Спорт-Экспресс вчера в 23:09
Политика

В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России

РИА Новости вчера в 17:45
Технологии

Сбербанк начал тестировать сервис доставки продуктов из магазинов

Сбербанк запустил в тестовом режиме сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет».
Ведомости 01:35
Экономика

Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей

Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Ведомости вчера в 04:43
Кино

Катерина Шпица отдала сына-первоклассника в русско-испанскую школу

Напомним, Катерина Шпица рассталась с первым мужем – актером и каскадером Константином Адаевым – вскоре после рождения их общего сына Германа.
Вокруг ТВ 03:57
Единоборства

Нурмагомедов разделся, чтобы сделать вес перед боем с Порье

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с Дастином Порье сумел согнать вес до требуемых 70,3 кг.
Чемпионат 02:05
Политика

Кандидат в депутаты Мосгордумы подал в суд на Навального

Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за проекта «Умное голосование».
Медиазона 02:18
Политика

Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма

КП - Крым вчера в 06:49
Происшествия

В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки

Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Финансы

Карта не пошла: банки сократили лимиты по кредиткам

Кризис, но не завтра В мае-июне 2019 года средний лимит по кредитным картам сократился на 6% — до 54,5 тыс. рублей, следует из статистики бюро "Эквифакс" и НБКИ.
Известия вчера в 17:02
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября

Предполагаемое начало обмена заключенными между Россией и Украиной запланировано на 7 сентября, при этом переговоры о списках будут вестись вплоть до начала процесса.
Коммерсантъ 02:22
Музыка

Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Политика

Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украины

Экс-президент Украины Пётр Порошенко 6 сентября снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
RT на русском 03:28
Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложит Погба новый контракт

Евро-футбол.ру 01:26
Кино

Нейросеть заменила Киану Ривза на Уилла Смита в фильме «Матрица»

Дни24 02:18
Политика

Россия ответила на представление Японии из-за нового завода на Курилах

Известия 00:17
Как работают Яндекс.Новости?
ВЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное