После работы на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отправится на космодром "Восточный". "К сожалению, там у нас тоже много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение", - сообщил президент на встрече с дальневосточной общественностью.

Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»

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