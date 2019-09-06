Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»

После работы на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отправится на космодром "Восточный". "К сожалению, там у нас тоже много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение", - сообщил президент на встрече с дальневосточной общественностью.
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