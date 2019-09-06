Политика
Российская газетаПутин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»
После работы на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отправится на космодром "Восточный". "К сожалению, там у нас тоже много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение", - сообщил президент на встрече с дальневосточной общественностью.
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Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры
Megaobzor.com вчера в 14:25
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В Челябинске туман снова помешал работе аэропорта
Перепады температур в нашем городе снова стали причиной возникновения тумана, который появился ночью и держался все утро.
Вечерний Челябинск 01:08
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«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
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Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Футбол
Суд согласился освободить Кокорина и Мамаева по УДО
Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и бывшего нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:56
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Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
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Здоровье
Лучшие натуральные средства против цистита
Вода как бы промывает мочевыводящие пути и насыщает их важными нутриенты и электролитами.
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Ученые: инопланетяне действительно могут светиться
Naked Science 02:56
Здоровье
Электронные сигареты спровоцировали вспышку легочных заболеваний
Оказалось, что 90% пострадавших от легочных и респираторных заболеваний в Америке курили электронные сигареты со смесями, содержащими тетрагидроканнабинол – активное вещество марихуаны.
Сибмеда 00:18
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Известия 01:57
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ вчера в 01:34
Гаджеты
Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music
Американская компания Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music, предназначенного для работы в браузере без программы iTunes.
Известия вчера в 22:33
Политика
КПРФ узнала о возможности повышения пенсионного возраста до 70 лет
В правительстве РФ создана рабочая группа для подготовки нового этапа пенсионной реформы, который предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 70 лет, сообщает депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
URA.Ru 01:53
Политика
Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко
Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.
РИА Новости вчера в 16:51
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Происшествия
Возгорание на месте крушения Ми-8 под Саратовом ликвидировано
Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что пожар на месте крушения военного вертолёта Ми-8 был ликвидирован.
RT на русском вчера в 09:18
Интернет
Facebook запустила новый сервис для знакомств
ТАСС вчера в 11:00
Политика
Путин о расширении маткапитала: важно – чтобы деньги «не стырили»
Президент РФ Владимир Путин призвал правительство рассмотреть вопрос о расширении возможностей использования материнского капитала.
REGNUM 02:08
Политика
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото.
Lenta.ru 02:28
Футбол
Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге может не состояться
Напомним, в конце августа 2019 года агентство Associated Press со ссылкой на собственный источник сообщало, что Северная столица в 2021 году примет финал ЛЧ.
Петербургский дневник 03:12
Гаджеты
Apple выпустит iPhone с датчиком отпечатков в экране
В следующем году компания Apple последует примеру Huawei, OnePlus, Samsung и других Android-производителей, выпустив айфон с подэкранным сканером отпечатков пальцев.
Вести.Хайтек вчера в 13:45
Энергетика
Запасы нефти в США снизились почти на 5 миллионов баррелей
Запасы нефти в США за неделю сократились на 4,77 миллиона баррелей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство энергетики страны.
Российская газета вчера в 21:06
Экономика
Глава Минпромторга назвал причину спада продаж новых авто в РФ
Глава Минпромторга России Денис Мантуров считает, что основной причиной спада продаж новых машин на российском авторынке стало снижение реальных доходов населения.
REGNUM 00:57
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Политика
За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности
Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.
REGNUM вчера в 13:29
Кино
Дакоту Фаннинг раскритиковали за образ беженки-мусульманки
Культуромания вчера в 08:49