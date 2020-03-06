Президент РФ Владимир Путин прокомментировал два президентских срока подряд, указав на необходимость сменяемости власти в стране, передает РИА Новости.

Владимир Путин заявил о необходимости сменяемости власти в РФ

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