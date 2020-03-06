Политика

Слово и ДелоСлово и ДелоВладимир Путин заявил о необходимости сменяемости власти в РФ

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал два президентских срока подряд, указав на необходимость сменяемости власти в стране, передает РИА Новости.
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Путин заявил, что в будущем необходимо обеспечить сменяемость власти в России

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Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус нового типа (COVID-19) перестанет распространяться, сообщил в пятницу исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
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Китайский производитель электроники TCL представил два прототипа смартфонов с гибкими дисплеями.
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Переговоры Путина и Эрдогана длились пять часов

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Нефтедобывающие страны ОПЕК приняли рекомендацию утвердить на встрече альянса ОПЕК+ дополнительное сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года.
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Одинаковые половые хромосомы позволяют женщинам жить дольше мужчин.
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Роналдиньо арестован в Парагвае

Ранее NEWS.ru писал о том, что чемпион мира по футболу, обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо игнорирует налоги на недвижимость.
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Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ

Россиянка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.
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В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.
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Михаил Прокопец: На месте организаторов я бы отдал полуфинал «Зениту»

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Гайана выслала трех человек из-за «российского вмешательства» в выборы

Министр общественной безопасности южноамериканской Гайаны Хемраж Рамжаттан заявил о депортации из страны трех людей "российского происхождения" якобы из-за их "вмешательства" в выборы в стране, пишет газета Guyana Chronicle.
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек

Общее число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 превысило 100 тыс. человек, пишет ТАСС со ссылкой на данные властей более чем 80 стран, где были зафиксированы случаи заражения.
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Французский футболист Ле Таллек рассказал о получении гражданства РФ

Французский футболист "Монпелье" Дамьен Ле Таллек сообщил, что находится в процессе получения российского гражданства.
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МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
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Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины официально стал Виктор Чумак.
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Авторы хоррора Amnesia анонсировали третью часть

Студия Frictional Games представила Amnesia: Rebirth, третью часть хоррор-серии.
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