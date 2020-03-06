Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил о необходимости сменяемости власти в России

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас для России важнее стабильность, но в будущем необходима сменяемость власти.
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Владимир Путин заявил, что России сейчас важнее стабильность, а не сменяемость власти

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Путин высказался о сменяемости власти в России

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Путин заявил о необходимости обеспечить сменяемость власти в России

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Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России

РИА Новости09:22

Путин: сейчас важнее стабильность, а не сменяемость власти

Коммерсантъ09:13

Путин: сейчас важна стабильность, а не сменяемость власти

Московский Комсомолец09:40

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Минфин США обвинил Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов

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Топовые смартфоны компании OPPO базируются на высокопроизводительных чипах от Qualcomm.
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Путин высказался о возможности возглавить Государственный совет

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Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности

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Названы связанные с заразившимися коронавирусом россиянами авиарейсы

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Трехэтажное здание школы бокса загорелось на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров в подмосковных Химках, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
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NASA опубликовало самую детальную панораму Марса

NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
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Нефть подешевела более чем на 9%

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с июня 2017 года упала ниже $46.
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Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
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