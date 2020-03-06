Политика
РИА НовостиПутин заявил о необходимости сменяемости власти в России
Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас для России важнее стабильность, но в будущем необходима сменяемость власти.
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Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Политика
Захарова призвала Мадрид не экстрадировать в США задержанную россиянку
МИД России призывает Мадрид отказаться от экстрадиции в США россиянки Олеси Красиловой, которую задержали на острове Тенерифе по запросу Вашингтона, чтобы «не усугубить ситуацию».
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Армия и оружие
Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
Российско-турецкое соглашение по Идлибу принесет значительные выгоды, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета после визита в Москву.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Общество
Собянин объяснил введение особого режима в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введение в столице особого режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции обусловлено необходимостью дополнительных профилактических мер против распространения инфекции.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ
Россиянка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.
Футбол
Экс-футболист «Уфы» заявил о минимальной разнице между РПЛ и чемпионатом Казахстана
Политика
Путин обсудил с главами фракций Госдумы поправки в Конституцию
Путин заявил, что «при принятии законопроекта в первом чтении и далее, при обсуждении поступивших предложений, при формулировании поправок» вклад лидеров думских фракций в работу «был во многом решающим».
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Общество
Минфин США обвинил Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов
Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, сообщили в американском Минюсте.
Гаджеты
Представлен топовый смартфон Oppo Find X2
Топовые смартфоны компании OPPO базируются на высокопроизводительных чипах от Qualcomm.
Политика
Путин высказался о возможности возглавить Государственный совет
Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представительницами общественности в Иваново высказался относительно возможности возглавить Государственный совет после истечения срока его президентских полномочий.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Футбол
Итальянских судей отстранили от еврокубков
Как сообщает Tuttomercatoweb, в УЕФА отреагировали на вспышку коронавируса в Италии и решили не вызывать судей из этой встречи на встречи еврокубков.
Общество
Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности
Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных.
Политика
Россия закроет въезд иностранцев из Ирана
Россия с 7 марта прекратит пропуск через границу иностранцев, прибывающих из Ирана.
Общество
Названы связанные с заразившимися коронавирусом россиянами авиарейсы
Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом назвал семь авиарейсов, связанных с зараженными россиянами.
Экономика
Кудрин оценил замедление роста мировой экономики из-за коронавируса
В первом случае, прогнозируют эксперты, рост мировой экономики затормозится с 2,9% в 2019 году до 2,4% в 2020-м.
Космос
Ученые доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной
Биатлон
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место
Норвежец Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Хоккей
Кубок Гагарина. ЦСКА сломил сопротивление «Торпедо» в овертайме
В Нижнем Новгороде завершился третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между местным "Торпедо" и московским ЦСКА.
Происшествия
В подмосковных Химках загорелось здание школы бокса
Трехэтажное здание школы бокса загорелось на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров в подмосковных Химках, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
Энергетика
Нефть подешевела более чем на 9%
Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с июня 2017 года упала ниже $46.
Экономика
38 банков могут потерять лицензию
Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Футбол
Брат футболиста «Ливерпуля» погиб в ДТП в Гвинее
Происшествия
Прокуратура попросила снизить сроки осужденным по «пензенскому делу» Иванкину и Чернову
Прокуратура Пензенской области попросила смягчить сроки обвиняемым в участии в «террористическом сообществе "Сеть"» Максиму Иванкину и Андрею Чернову.
Общество
Украина вводит ограничения в пунктах пропуска с ДНР и ЛНР из-за коронавируса
Украина вводит временные ограничения в пунктах пропуска в Донбассе в связи с распространением на неподконтрольных Киеву территориях случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ), возможно, вызванных коронавирусом.