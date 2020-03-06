Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас для России важнее стабильность, но в будущем необходима сменяемость власти.

Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России

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