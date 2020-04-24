Общество

РБКРБКПутин заявил о необходимости сохранить рабочие места в автопроме

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать во время кризиса стабильную работу автомобильной промышленности и сохранить рабочие места в отрасли. Об этом Путин сказал на совещании по ситуации в автопроме, стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.
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Путин заявил о необходимости сохранить рабочие места в автопроме

РБК08:38

Путин призвал «подставить плечо» автопрому

ТАСС07:59

Путин призвал сберечь рабочие места в автопроме

Известия07:40

Автопрому нужно подставить плечо в условиях коронавируса, заявил Путин

РИА Новости07:49

Путин призвал поддержать спрос на автомобили

Российская газета07:47

Путин: необходимо поддержать автопром для сохранения занятости в отрасли

Вести.Ru07:55

Путин призвал обеспечить работу автопрома в условиях коронавируса

Московский Комсомолец07:32
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможном продлении самоизоляции

Для принятия решения о продлении режима самоизоляции еще есть время, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:55
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Политика

Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
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Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Lenta.ru 22 апреля в 14:26
147
Политика

В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина на мозаике главного храма армии

РБК 08:26
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
2,6K
Экономика

Набиуллина: раздача денег населению взорвет инфляцию

Москва, 24 апреля 2020, 15:54 — REGNUM Раздача денег населению России приведет к резкому росту уровня инфляции.
REGNUM 08:54
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Армия и оружие

Подмосковье запросило у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом

РИА Новости 09:09
174
Общество

Соловьев отреагировал на петицию с требованием выгнать его с ТВ

Более 56 тысяч человек подписали петицию с требованием запретить телеведущему Владимиру Соловьеву вести эфиры на федеральных теле- и радиоканалах.
URA.Ru 07:19
107
Общество

Калининградские власти ослабят режим самоизоляции с 29 апреля

Калининградские власти объявили о послаблении с 29 апреля режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса — отменяются справки для передвижения жителей, откроются непродовольственные магазины и салоны красоты.
РИА Новости 07:13
279
Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
1,8K
Общество

Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе.
РБК 08:57
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Общество

Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
147
Общество

Роспотребнадзор описал поэтапное возобновление работ кафе и ресторанов

Роспотребнадзор разработал рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов после окончания эпидемии коронавируса.
KM.ru вчера в 10:16
746
Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
204
Общество

Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе

Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
Коммерсантъ 22 апреля в 14:03
5,3K
Политика

Песков ответил на вопрос о дате выхода России из самоизоляции

Пресс-секретарь президента напомнил, что «есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией».
Пятый канал вчера в 08:10
3,1K
Происшествия

В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа

РБК 09:24
14
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,6K
Происшествия

Экс-депутат Госдумы Волчек арестован

Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
30
Общество

Названа дата начала нового учебного года в вузах

Учебный год 2020/21 в высших учебных заведениях России начнется 1 сентября, несмотря на новые условия обучения.
Первое Студенческое агентство вчера в 04:10
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Политика

Дмитрия Овсянникова уволили с поста замглавы Минпромторга

Дмитрия Овсянникова освободили от должности замминистра промышленности и торговли в связи с сокращением этой позиции.
РИА Новости 05:14
409
Политика

Путин призвал чиновников не покупать зарубежные лимузины

Газета.Ru 09:29
4
Общество

Названы города-лидеры в Башкирии по числу зараженных коронавирусом

Уфа, 24 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Самое большое количество людей, инфицированных коронавирусом в Башкирии, проживает на территории Уфы.
REGNUM 08:43
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Шоу-бизнес

Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
50
Происшествия

В Москве погиб адвокат Мусатов, защищавший россиянина Винника

Известный российский адвокат Тимофей Мусатов, защищавший арестованного в Греции россиянина Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая.
ТАСС 08:35
Политика

Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
Газета.Ru вчера в 10:12
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Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
2,6K
Общество

Не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках призвала Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам ни в коем случае нельзя нарушать режим самоизоляции в период майских праздников.
Live24 09:16
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Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru вчера в 06:27
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