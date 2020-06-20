Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о необходимости сохранить выплаты медикам до конца лета

"Полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом", - сказал президент. Путин добавил, что выплаты не будут облагаться налогом.
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с чего всё началось
Все федеральные выплаты и региональные надбавки медицинским работникам, работающим с коронавирусом, должны быть сохранены еще на два месяца, а именно июль и август, объявил
 президент России Владимир Путин на встрече с медработниками накануне Дня медика.
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