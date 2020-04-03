Энергетика

Вести.RuВести.RuПутин заявил о необходимости сократить добычу на 10 миллионов баррелей

"По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше", — отметил президент РФ в ходе совещания с участием руководителей нефтяных компаний и Минэнерго, на котором обсуждается ситуация на глобальных энергетических рынках, обеспечение устойчивости и развития топливно-энергетического комплекса страны.
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Путин допустил сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки

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