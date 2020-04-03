Энергетика
Газета.RuПутин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что необходимый объем сокращения составляет 10 млн б/с.
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Общество
Авиарейсы по вывозу россиян на родину приостановят 4 апреля
"С 00.00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину", - заключили в оперштабе.
Здоровье
Врачи Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи
Врачи Покровской больницы в Петербурге просят о помощи: им не хватает средств защиты и препаратов.
Здоровье
Украинский Минздрав спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране
По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 942 человек, 23 украинца скончались, 19 граждан одолели недуг и были выписаны из больниц.
Общество
Игорь Руденя отметил сознательность жителей Тверской области
Губернатор Игорь Руденя отметил сознательность жителей Тверской области, которую они проявляют во время действия ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса.
Общество
Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая
Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
Футбол
Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард
Здоровье
Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа
Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.
Происшествия
В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе
В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Общество
Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
Оперштаб вечером в пятницу, 3 апреля, сообщил о смерти в Москве еще четырех человек с подтвержденным коронавирусом.
Музыка
В США умер музыкант Билл Уизерс
В США умер известный афроамериканский музыкант и автор-исполнитель Билл Уизерс. Такая информация появилась на страницах Associated Press.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Общество
В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля
Воронеж, 3 апреля 2020, 20:24 — REGNUM Режим самоизоляции на территории Воронежской области продлён до 30 апреля.
Шоу-бизнес
Симоньян умилила подписчиков семейным фото с младшей дочерью и мужем
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками фотографией семейных будней.
Общество
Суд вернул москвичу иск, оспаривающий указ о введении режима изоляции
Мосгорсуд вернул иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором он оспаривал законность требований изоляции.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
Общество
В Саратовской области перенесли срок введения пропускной системы
Пропускная система для работающих граждан в Саратовской области начнет работать с 10 апреля на фоне ситуации с коронавирусом.
Происшествия
В Тверской области ещё один пациент излечился от COVID-19
Тверь, 3 апреля 2020, 19:56 — REGNUM Третий пациент, у которого ранее диагностировали COVID-19, выздоровел в Тверской области.
Экономика
Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России
Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Политика
Рейтинги Путина выросли после его второго обращения к нации
2 апреля произошло второе экстренное обращение президента России к соотечественникам в связи с распространением коронавируса.
Общество
Страховщикам разрешили продавать ОСАГО без диагностической карты
Центральный банк России разрешил страховым компаниям продать полисы полисы ОСАГО без предоставления клиентами диагностических карт на автомобили.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
В ВОЗ оценили темпы распространения коронавируса в России
Россия еще не прошла пик эпидемии коронавирусной инфекции, заявила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
Политика
Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии
В Башкирии продлен режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ.
Общество
В Калининградской области продлили «режим самоизоляции»
В Калининградской области «режим самоизоляции» продлён до 12 апреля — соответствующее решение сегодня, 3 апреля, принял губернатор Антон Алиханов.
Происшествия