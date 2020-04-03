Энергетика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что необходимый объем сокращения составляет 10 млн б/с.
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Путин назвал условие сокращения добычи нефти

РИА Новости13:38

Путин заявил о готовности к взаимодействию с ОПЕК+ и США по нефти

RT на русском13:13

Путин заявил о готовности сократить добычу нефти вместе с ОПЕК+ и США

РБК13:11

Россия готова сокращать добычу вместе с США

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Путин выразил готовность договориться с США и Саудовской Аравией по нефти

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Вести.Ru12:44

Путин заявил о готовности России к взаимодействию с США по балансировке рынка нефти

ТАСС13:09
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