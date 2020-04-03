Энергетика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что необходимый объем сокращения составляет 10 млн б/с.
Читать в источнике
Комментировать573

Подробнее о событии

Путин назвал условие сокращения добычи нефти

РИА Новости13:38

Путин заявил о необходимости сократить добычу вместе с ОПЕК+ и США

Вести.Ru12:44

Россия готова сокращать добычу вместе с США

Коммерсантъ13:07

Путин допустил сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки

Ведомости13:01

Путин заявил о готовности сократить добычу нефти до уровня начала 2020 года

Газета.Ru14:01

Путин заявил о готовности к взаимодействию с ОПЕК+ и США по нефти

RT на русском13:13

Путин заявил о готовности сократить добычу нефти вместе с ОПЕК+ и США

РБК13:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:57, Ашберн

Комментарии

Происшествия

В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова

Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
REGNUM 11:43
Общество

В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Дождь 03:31
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

24-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Российская газета 12:19
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Футбол

Александр Кокорин: «У меня аренда в „Сочи“ до 15 мая. Сейчас проблематично решать, что будет дальше»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который выступает на правах аренды за «Сочи», рассказал о том, чем занимается в условиях карантина.
Матч ТВ 13:42
Происшествия

В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе

В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Интерфакс 13:30
Политика

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
Здоровье

Врач из РФ назвал ситуацию с COVID-19 в Италии «легкомыслием»

Сравнивая ситуацию в России и Италии, Семенов отметил, что у нас ограничительные меры ввели «на пределе», однако россияне менее дисциплинированы, поэтому болезнь продолжает распространяться.
МедиаПоток 09:45
Общество

В Самарской области рассказали, кто будет работать со следующей недели

Губернатор Самарской области подписал постановление о дополнительных мерах по пресечению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Pro Город Самара 13:40
Экономика

В МЭР уточнили условия «антикризисных» кредитов на заработную плату

Министр экономического развития Максим Решетников объяснил условия и принцип действия «антикризисных» кредитов на заработную плату.
Взгляд.ру 10:48
Наука

Квантовую механику связали со специальной теорией относительности

Физики-теоретики из Варшавского и Оксфордского университетов смогли найти точки соприкосновения специальной теории относительности с квантовой механикой.
Индикатор 07:04
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов снялись в новом клипе Ольги Бузовой

В клипе снялись многие звезды отечественного спорта, кино и шоу-бизнеса. В основном, друзья самой Ольги.
7Дней.ру 12:30
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:45
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Общество

Россия полностью приостанавливает международное авиасообщение

Mossovetinfo.ru – В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью приостановит авиасообщение с другими странами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.
Моссовет 09:28
Общество

В какие сроки выплатить зарплату за нерабочий апрель

Выплата зарплаты в объявленный президентом нерабочий период, в установленные вашей организацией сроки, нарушением не станет.
Время Бухгалтера 10:58
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Кино

Netflix объявил о закрытии сериала «Вампирские войны»

Руководители кинокомпании Netflix сообщили о закрытии сериала «Вампирские войны».
Культуромания 01 апреля в 11:38
Общество

На Украине с 6 апреля введут ужесточенные меры из-за коронавируса

На Украине с 6 апреля введут ужесточенные меры на фоне распространения коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 06:38
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Интернет

Браузер Microsoft Edge вышел на второе место по популярности

Занимавший ранее второе место Mozilla Firefox опустился на третью строчку с долей рынка 7,19 %, а Internet Explorer продолжает оставаться на четвёртой позиции с долей 5,87 %.
3DNews вчера в 03:33
Армия и оружие

Три десятка противодиверсионных машин БПДМ «Тайфун-М» поступили в РВСН

Вестник Мордовии вчера в 16:53
Общество

В Калининградской области продлили «режим самоизоляции»

В Калининградской области «режим самоизоляции» продлён до 12 апреля — соответствующее решение сегодня, 3 апреля, принял губернатор Антон Алиханов.
Янтарный Край 11:33
Экономика

В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса

Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
REGNUM 07:35
Здоровье

Врачи в Петербурге заявили о невозможности работать без защиты от вируса

Врачи Городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, которую решили перепрофилировать под прием пациентов с пневмонией, заявили о невозможности нормальной работы без соответствующих средств индивидуальной защиты.
РБК 10:00
Киберспорт

Обладатели Fallout 76 смогут бесплатно получить Steam-версию игры

REGNUM 03:22
Общество

В Саратовской области перенесли срок введения пропускной системы

Пропускная система для работающих граждан в Саратовской области начнет работать с 10 апреля на фоне ситуации с коронавирусом.
ТАСС 12:51
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru 13:33
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное